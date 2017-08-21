«Я был солдатом, исполняющим приказы»: Андрей Малахов объяснил, почему ушел с Первого канала

«Дальше понимаешь, что наступил новый этап. Ты должен закрыть эту дверь», — говорит Малахов

Телеведущий Андрей Малахов решил рассказать правду о причинах своего ухода с Первого канала и опубликовал открытое письмо в журнале StarHit. Оно адресовано прежде всего продюсеру Константину Эрнсту и всем, с кем Малахов работал на «Первом» 25 лет.





«Дорогие друзья! В нашу digital-эпоху к эпистолярному жанру обращаются крайне редко, но я пришел на "Первый канал" в прошлом веке, когда люди еще писали друг другу письма, а не эсэмэс, — начинает письмо Малахов. — Поэтому простите за столь длинное послание. Cмею надеяться, вы знаете истинные причины моего неожиданного трансфера на "Россию 1", где я буду вести новую программу "Андрей Малахов. Прямой эфир", заниматься субботним шоу и другими проектами».





Как объясняет Андрей Малахов, его перестало устраивать положение «солдата», который всегда находится в подчинении. В интервью Wday он объяснил это подробнее:





— Перед днем рождения (в январе Малахову исполнилось 45 лет. — Прим. ред.) случился кризис жанра абсолютно во всем. Начиная от тем программы, которые стали казаться вторичными: это уже было в «Симпсонах» — и заканчивая полной неудовлетворенностью своим положением. Я всегда был в подчинении. Человек-солдат, исполняющий приказы. А захотелось самостоятельности. Смотрел на коллег, они становились продюсерами своих программ, сами начинали принимать решения. И вдруг пришло понимание: жизнь идет, и нужно расти, выходить из тесных рамок.







В письме, которое опубликовал StarHit, Андрей Малахов объяснил, почему ушёл на канал «Россия 1»





По словам Андрея Малахова, последней каплей для него стал переезд студии программы «Пусть говорят» из Останкино.





— А Останкино — это мой второй дом, — объясняет он. — Там своя аура, энергетика. Студию наша команда тоже никогда не меняла. Это место силы было. Мы заходили и понимали, что нужно делать. Я остался без дома и привычной атмосферы… А потом мне прислали видео, как разбирают студию «Пусть говорят». Не знаю, с чем сравнить то, что я почувствовал. Наверное, если бы в морг привели и показали, как препарируют близкого тебе человека…





«И вот так: капля за каплей выжигали все, что дорого, к чему я был душевно привязан», — резюмирует ведущий.







Новая программа на канале «Россия 1» будет называться «Андрей Малахов. Прямой эфир»





Напомним, уход Андрея Малахова — не единственная потеря для Первого канала за это лето: недавно стало известно о решении закрыть программу «Наедине со всеми» и одну из старейших передач «Пока все дома».









