Медведи Кай и Герда получили игрушки из Германии

Кай с Гердой играют с мячами с утра и до позднего вечера 
Кай с Гердой играют с мячами с утра и до позднего вечера 

Белые медведи Кай и Герда получили подарки из Германии — большие белые мячи из крепкого пластика. 


Видео, на котором Кай и Герда играют с мячами, Новосибирский зоопарк им. Ростислава Шило опубликовал в своём аккаунте в Instagram. 


«Это мячи разного размера, их разработали специально для крупных животных, они сделаны из крепкого пластика — не разбиваются, даже если медведи с силой выбрасывают их на сушу, и, конечно, не тонут. Новые игрушки нашим белым медведям очень понравились. Кай и Герда бросают их в бассейн, ныряют за ними, умудряются плавать на них, потом выбрасывают из воды и возле скал играют с мячами в футбол», — рассказали в зоопарке. 


Раньше Кай с Гердой играли пластиковыми канистрами. Канистра стала первой игрушкой и их сына медвежонка Ростика. А вот его сестре Шилке, которая сейчас живёт в Японии, нравилось дурачиться с оранжевыми конусами. 


Напомним, в июне вокруг вольеров Кая и Герды рабочие установили ограждения из многослойного закалённого стекла. Это сделали для того, чтобы избежать несчастных случаев — гости  зоопарка постоянно ставили детей на бетонные ограждения вольера. 

Ольга Власова
Фото скриншот instagram.com/nskzoo
Видео instagram.com/nskzoo

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