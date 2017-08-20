Медведи Кай и Герда получили игрушки из Германии

Кай с Гердой играют с мячами с утра и до позднего вечера

Белые медведи Кай и Герда получили подарки из Германии — большие белые мячи из крепкого пластика.







Видео, на котором Кай и Герда играют с мячами, Новосибирский зоопарк им. Ростислава Шило опубликовал в своём аккаунте в Instagram.





«Это мячи разного размера, их разработали специально для крупных животных, они сделаны из крепкого пластика — не разбиваются, даже если медведи с силой выбрасывают их на сушу, и, конечно, не тонут. Новые игрушки нашим белым медведям очень понравились. Кай и Герда бросают их в бассейн, ныряют за ними, умудряются плавать на них, потом выбрасывают из воды и возле скал играют с мячами в футбол», — рассказали в зоопарке.

Публикация от Новосибирский Зоопарк (@nskzoo) Авг 20 2017 в 1:12 PDT





Раньше Кай с Гердой играли пластиковыми канистрами. Канистра стала первой игрушкой и их сына медвежонка Ростика. А вот его сестре Шилке, которая сейчас живёт в Японии, нравилось дурачиться с оранжевыми конусами.





Напомним, в июне вокруг вольеров Кая и Герды рабочие установили ограждения из многослойного закалённого стекла. Это сделали для того, чтобы избежать несчастных случаев — гости зоопарка постоянно ставили детей на бетонные ограждения вольера.

