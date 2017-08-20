«Сожитель моей жены убил моего ребёнка»: отчим до смерти избил 2-летнего мальчика

Дом на Выборной, 91/3, где произошло убийство

Утром 19 августа жильцы новостройки на улице Выборной, 91/3 вздрогнули от громкой семейной ссоры в одной из квартир на 6 этаже. «С 9 часов это началось где-то, — вспоминает жительница дома Анна. — Сначала ругались, очень громко ругались. А часа через полтора женщина завопила, как-то нечеловечески».







Соседи даже успели обсудить в местном магазине, что выспаться сегодня невозможно, так громко ругаются. Но в полицию почему-то никто не обратился. «Потому что подумать никто не мог, — предположил местный житель Константин. — Я их видел, пару раз. Неприметная семья. И он, и она — адекватные. Зачем лезть в чужую семью? Ну кто же знал, что там вот так...».





В одиннадцатом часу к дому подъехала машина "скорой помощи". Позже соседи узнали: приезжали к ребёнку, которого страшно избил отчим, но спасти его медикам не удалось. По словам соседей, из квартиры к машине медиков выбежала женщина лет 25 — она громко рыдала. Недалеко от неё спокойно стоял парень, по виду ровесник.





«Вот этот парень, который возле машины стоял, — продолжает Арсен, — зашёл ко мне в магазин, за водой. Спрашиваю — ты знаешь, что случилось? А он и говорит: сожитель моей жены убил моего ребёнка».





Местные жители говорят: отчим забил ребенка руками, однако причина такого зверства неизвестна. В пресс-службе МВД России по НСО и в Следственном комитете сообщили, что пока информации у них нет, так как сегодня выходной.





В новостройке, где произошла трагедия, пустует больше половины квартир. Местные рассказывают, что обстановка здесь спокойная, но жильцы между собой практически не общаются. Про семью местные жители смогли вспомнить только то, что раньше женщина жила в этой квартире с родным отцом ребёнка. Но в апреле соседи заметили, что в квартире появился другой мужчина. Муж тоже появлялся в округе довольно часто — местные предполагают, что заходил к ребёнку.





«Парень этот, который отец, — адекватный, спокойный, — характеризует мужчину Арсен. — Хорошо его помню. Девушка тоже нормальная. Она часто заходила, брала сигареты и конфеты».







Подозреваемый в убийстве ребенка сейчас в больнице — по словам местных жителей, он упал из окна, когда за ребенком приехала "скорая". «Лежит в реанимации. Состояние очень тяжелое», — сообщили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в больнице, куда увезли мужчину.





Этим летом в Мошковском районе была похожая трагедия, выросшая из ссоры возлюбленных: вернувшийся из армии сибиряк забил свою девушку кувалдой — его свело с ума известие о беременности невесты.