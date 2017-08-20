В Первомайке спасатели достали из реки Иня труп мужчины

Спасатели обнаружили труп в реке вечером 19 августа 
Спасатели обнаружили труп в реке вечером 19 августа 

В Первомайском районе спасатели достали из реки Иня тело мужчины — сейчас полицейские выясняют личность погибшего. 


«Вечером 19 августа обнаружили в реке труп мужчины, достали его и передали сотрудникам полиции», — сообщили спасатели в своей группе в соцсети «ВКонтакте».


Труп нашли в реке Иня — в 300 метрах от дома № 200 по улице Ключ-Камышенское плато. На место тут же выехали следователи. Они осмотрели тело и пришли к выводу, что погибшему мужчине было около 45 лет, никаких признаков насильственной смерти полицейские не обнаружили, пояснили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-службе ГУ МВД по НСО.  


Выяснением обстоятельств смерти мужчины будет заниматься Следственный комитет, подчеркнули в МВД.


В МЧС напоминают, что с начала купального сезона в Новосибирской области утонули больше 40 человек. Самые опасные места для купания в регионе можно посмотреть на карте, которую подготовили НГС.НОВОСТИ.

Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня.

Ольга Власова
Фото Ивана Рейзвих

Прочтений: 7002
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (10)10
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено