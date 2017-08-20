В Первомайке спасатели достали из реки Иня труп мужчины

Спасатели обнаружили труп в реке вечером 19 августа

В Первомайском районе спасатели достали из реки Иня тело мужчины — сейчас полицейские выясняют личность погибшего.







«Вечером 19 августа обнаружили в реке труп мужчины, достали его и передали сотрудникам полиции», — сообщили спасатели в своей группе в соцсети «ВКонтакте».





Труп нашли в реке Иня — в 300 метрах от дома № 200 по улице Ключ-Камышенское плато. На место тут же выехали следователи. Они осмотрели тело и пришли к выводу, что погибшему мужчине было около 45 лет, никаких признаков насильственной смерти полицейские не обнаружили, пояснили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-службе ГУ МВД по НСО.





Выяснением обстоятельств смерти мужчины будет заниматься Следственный комитет, подчеркнули в МВД.





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