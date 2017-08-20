Это всё дрифт: больше десятка спорткаров собралось на площадке у Экспоцентра

За рулём Nissan Silvia S15 — президент Новосибирской автомобильной федерации спорта Армен Арутюнян, он же — пилот команды Yoka team

На площадке перед Экспоцентром собрались десятки спорткаров — их пилоты показывают мастерство прохождения трассы в парных заездах.





Сегодня здесь можно увидеть 14 пилотов из Красноярска, Омска, Барнаула, Томска, Кемерово, есть гости с Урала. Мероприятие решил посетить и губернатор Владимир Городецкий.







Посмотреть на парные заезды приехал губернатор Владимир Городецкий. На фото — с Арменом Арутюняном





«С Урала к нам впервые приехали Андрей Астапов — в прошлом году он выиграл чемпионат уральской дрифт-серии, и вице-чемпион (обладатель второго места) Максим Ахтямов», — поделился с корреспондентом НГС.НОВОСТИ пресс-секретарь мероприятия Дмитрий Юршис.





У некоторых пилотов возникают технические сложности перед заездами, например спорткару новосибирца Артура Волчанского потребовалась замена коробки передач





Окраска спорткара должна быть по-настоящему зрелищной — как у красноярца Сергея Калюжнова





В каждом сезоне шесть этапов. По результатам сезона нужно проехать как минимум в пяти гонках. Если пилот не выполняет эти условия, то он едет вне очков сезона. Если же он участвует в пяти или шести гонках, то получает право соревноваться за звание чемпиона серии (кроме RDS-Сибирь это RDS-Урал, RDS-Восток, RDS-Запад и RDS-Север), объясняют организаторы.





Пилоты спорткаров должны быть полностью уверены в них перед стартом заездов





Сегодня на площадке у Экспоцентра можно увидеть 14 спорткаров





RDS-Сибирь — это главный чемпионат Сибири по дрифту, где лучшие пилоты-профессионалы соревнуются друг с другом на мощных и ярких спорткарах. Соревнования проходят в Новосибирске (на площадке перед Экспоцентром на Станционной, 104) и в Красноярске на стационарной трассе.







Пилоты показывают мастерство прохождения трассы в управляемом заносе и радуют болельщиков близким дрифтом при минимальном удалении друг от друга.





Пилоты должны будут показать мастерство прохождения трассы





Последние приготовления перед стартом





Пятый этап соревнований RDS-Сибирь проходит два дня. Вчера, 19 августа, пилоты провели тренировочные заезды и прошли квалификацию. У каждого пилота было три попытки. В итоге судьи определяли лучшую попытку и выбирали пары для заездов. Сегодня проходят парные заезды.





В парных заездах выбирают лучшего пилота спорткара





Перед парными заездами каждому пилоту нужно пройти квалификацию





В начале июля НГС.НОВОСТИ рассказывали о другом чемпионате по дрифту — Кубке столицы Сибири. Во втором этапе участвовали 18 пилотов. На яркое и эффектное шоу тогда пришла почти тысяча новосибирцев.





Третий и финальный этап Кубка столицы Сибири состоится через неделю, 26 августа. Для этого в Новосибирск приедут пилоты спорткаров из Томска, Омска, Кемерово, Барнаула, Бийска и Красноярска.