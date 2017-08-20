Это всё дрифт: больше десятка спорткаров собралось на площадке у Экспоцентра

За рулём Nissan Silvia S15 — президент Новосибирской автомобильной федерации спорта Армен Арутюнян, он же — пилот команды Yoka team
За рулём Nissan Silvia S15 — президент Новосибирской автомобильной федерации спорта Армен Арутюнян, он же — пилот команды Yoka team

На площадке перед Экспоцентром собрались десятки спорткаров — их пилоты показывают мастерство прохождения трассы в парных заездах. 


Сегодня здесь можно увидеть 14 пилотов из Красноярска, Омска, Барнаула, Томска, Кемерово, есть гости с Урала. Мероприятие решил посетить и губернатор Владимир Городецкий. 


Посмотреть на парные заезды приехал губернатор Владимир Городецкий. На фото — с Арменом Арутюняном
Посмотреть на парные заезды приехал губернатор Владимир Городецкий. На фото — с Арменом Арутюняном


«С Урала к нам впервые приехали Андрей Астапов — в прошлом году он выиграл чемпионат уральской дрифт-серии, и вице-чемпион (обладатель второго места) Максим Ахтямов», — поделился с корреспондентом НГС.НОВОСТИ пресс-секретарь мероприятия Дмитрий Юршис. 


У некоторых пилотов возникают технические сложности перед заездами, например спорткару новосибирца Артура Волчанского потребовалась замена коробки передач
У некоторых пилотов возникают технические сложности перед заездами, например спорткару новосибирца Артура Волчанского потребовалась замена коробки передач


Окраска спорткара должна быть по-настоящему зрелищной — как у красноярца Сергея Калюжнова
Окраска спорткара должна быть по-настоящему зрелищной — как у красноярца Сергея Калюжнова


В каждом сезоне шесть этапов. По результатам сезона нужно проехать как минимум в пяти гонках. Если пилот не выполняет эти условия, то он едет вне очков сезона. Если же он участвует в пяти или шести гонках, то получает право соревноваться за звание чемпиона серии (кроме RDS-Сибирь это RDS-Урал, RDS-Восток, RDS-Запад и RDS-Север), объясняют организаторы. 


Пилоты спорткаров должны быть полностью уверены в них перед стартом заездов 
Пилоты спорткаров должны быть полностью уверены в них перед стартом заездов 


Сегодня на площадке у Экспоцентра можно увидеть 14 спорткаров
Сегодня на площадке у Экспоцентра можно увидеть 14 спорткаров


RDS-Сибирь — это главный чемпионат Сибири по дрифту, где лучшие пилоты-профессионалы соревнуются друг с другом на мощных и ярких спорткарах. Соревнования проходят в Новосибирске (на площадке перед Экспоцентром на Станционной, 104) и в Красноярске на стационарной трассе. 


Пилоты показывают мастерство прохождения трассы в управляемом заносе и радуют болельщиков близким дрифтом при минимальном удалении друг от друга. 


Пилоты должны будут показать мастерство прохождения трассы 
Пилоты должны будут показать мастерство прохождения трассы 


Последние приготовления перед стартом 
Последние приготовления перед стартом 


Пятый этап соревнований RDS-Сибирь проходит два дня. Вчера, 19 августа, пилоты провели тренировочные заезды и прошли квалификацию. У каждого пилота было три попытки. В итоге судьи определяли лучшую попытку и выбирали пары для заездов. Сегодня проходят парные заезды. 


В парных заездах выбирают лучшего пилота спорткара 
В парных заездах выбирают лучшего пилота спорткара 


Перед парными заездами каждому пилоту нужно пройти квалификацию
Перед парными заездами каждому пилоту нужно пройти квалификацию


В начале июля НГС.НОВОСТИ рассказывали о другом чемпионате по дрифту — Кубке столицы Сибири. Во втором этапе  участвовали 18 пилотов. На яркое и эффектное шоу тогда пришла почти тысяча новосибирцев.  


Третий и финальный этап Кубка столицы Сибири состоится через неделю, 26 августа. Для этого в Новосибирск приедут пилоты спорткаров из Томска, Омска, Кемерово, Барнаула, Бийска и Красноярска. 

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Ольга Власова
Фото Дмитрия Юршиса

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