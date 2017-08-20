ДТП с тремя машинами перегородило трассу под Новосибирском

Авария случилась на Ордынской трассе 
Авария случилась на Ордынской трассе 

Под Новосибирском на Ордынской трассе водитель BMW  попытался обогнать три автомобили и устроил массовое ДТП.  


ДТП случилось сегодня, 20 августа, в 9:50 утра в районе поселка 8 Марта в Новосибирском районе. Водитель BMW ехал в сторону Ордынки. Он пошёл на обгон Honda HR-V, Toyota Platz, «ГАЗели»  и боком зацепил «Жигули» на встречной полосе. Машину отбросило на Toyota. Ехавшая следом за Toyota Platz женщина на Honda повернула руль вправо, свернула на обочину и въехала в Toyota. 


«Водитель BMW обогнал сначала через одну сплошную меня и Toyota Platz, потом решил обогнать "ГАЗель" — а  там тоже сплошная. В итоге он задел "Жигули"», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ водитель Honda HR-V Светлана Чижонкова в переписке в соцсети «ВКонтакте». 


По словам Светланы, травмы получили два человека — женщина из Toyota Platz (у неё перелом ноги) и водитель «Жигулей» — у него тоже переломы. Водитель BMW не пострадал. 


В пресс-службе ГУ МВД по НСО сообщили, что расскажут подробности этого ДТП в ближайшее время. 


Попытки обгонов на трассе не всегда заканчиваются благополучно. В конце июня на трассе «Иртыш» в Татарском районе водитель ВАЗ-2114 попытался обогнать впереди идущий автомобиль и выехал на «встречку», где столкнулся с грузовиком DAF. В этой аварии погибли два человека

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Ольга Власова
Фото Светланы Чижонковой 

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