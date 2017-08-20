ДТП с тремя машинами перегородило трассу под Новосибирском

Авария случилась на Ордынской трассе

Под Новосибирском на Ордынской трассе водитель BMW попытался обогнать три автомобили и устроил массовое ДТП.





ДТП случилось сегодня, 20 августа, в 9:50 утра в районе поселка 8 Марта в Новосибирском районе. Водитель BMW ехал в сторону Ордынки. Он пошёл на обгон Honda HR-V, Toyota Platz, «ГАЗели» и боком зацепил «Жигули» на встречной полосе. Машину отбросило на Toyota. Ехавшая следом за Toyota Platz женщина на Honda повернула руль вправо, свернула на обочину и въехала в Toyota.





«Водитель BMW обогнал сначала через одну сплошную меня и Toyota Platz, потом решил обогнать "ГАЗель" — а там тоже сплошная. В итоге он задел "Жигули"», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ водитель Honda HR-V Светлана Чижонкова в переписке в соцсети «ВКонтакте».





По словам Светланы, травмы получили два человека — женщина из Toyota Platz (у неё перелом ноги) и водитель «Жигулей» — у него тоже переломы. Водитель BMW не пострадал.





В пресс-службе ГУ МВД по НСО сообщили, что расскажут подробности этого ДТП в ближайшее время.





Попытки обгонов на трассе не всегда заканчиваются благополучно. В конце июня на трассе «Иртыш» в Татарском районе водитель ВАЗ-2114 попытался обогнать впереди идущий автомобиль и выехал на «встречку», где столкнулся с грузовиком DAF. В этой аварии погибли два человека.