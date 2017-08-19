На конкурсе «Миссис Европа» победила участница из Гибралтара

В Новосибирск на конкурс "Миссис Европа" съехались участницы из нескольких европейских стран





В государственном концертном зале имени А.М.Каца прошёл международный конкурс замужних женщин «Миссис Европа», в котором за главную корону билось 14 участниц из разных европейских стран, а также Казахстана, Израиля и некоторых российских регионов. Победила Давиния Богилетто из Гибралтара, но титулами и различными лентами наградили всех.







«В городе девушки провели четыре полных дня. У них были выступления на конференции, посвященной проблемам борьбы с насилием в семье, у них был спортивный конкурс, конкурс национального костюма. Кроме всего прочего проходило несколько фотосессий, экскурсии в Оперный театр, зоопарк», - рассказала организатор конкурса в Новосибирске Наталья Карелина.



Наряду с обычными названиями стран, обозначенными на лентах, встречались и несколько странные для конкурса "Миссис Европа"





В конкурсе «Миссис Европа» наравне с представительницами таких европейских стран как Бельгия, Нидерланды, Испания, Болгария, Венгрия оказались девушки из Казахстана и Израиля. Были и участницы с надписями на лентах – Сибирь, Урал, Кузбасс и даже Западная Сибирь.



За корону европейской красавицы боролись участницы из Казахстана, Израиля, а также таких географических образований, как Урал, Сибирь, Кузбасс





«Россия не просто богатая страна на красивейших женщин, в ней очень много претенденток на победу. Поэтому ни один международный конкурс никогда не обходится одной представительницей из России», - пояснила Наталья.







«Миссис Европа» традиционно проходит в стране-победительнице. В России этот конкурс проходит уже второй раз, прошлый раз был в Сочи.



Победительницей оказалась участница из Гибралтара — следующий конкурс пройдет теперь в этой стране





Кстати, 14 августа в Санкт-Петербурге прошёл конкурс «Миссис Великая Русь», откуда привезли главные награды сразу пять девушек из Новосибирской области.





