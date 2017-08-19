Десятки новосибирцев сделали рисунки на коже на подземном тату-фестивале
6-ой тату-фестиваль проходит в Новосибирске 18-20 августа в лофт-парке «Подземка» (Красный проспект 161 корпус 1). Как сообщили организаторы, свои умения на нем собираются показать не меньше 150 мастеров и тату-салонов.
Рабочие места для татуировщиков заняли практически весь второй этаж «Подземки». Посетителю открывается вид на бесконечный ряд тел, над которыми трудятся мастера татуировки. Некоторые наносят рисунки на ногу, плечо или грудь, но заметны и те, что готов покрыть рисунками и более интимные зоны. Зрителей в полном смысле слова на фестивале не много. Купившие билеты, пришли сюда в основном сделать тату.
Те, кто не занят в этом процессе в качестве модели или мастера проводят время на нижнем уровне лофт-парке, где можно познакомиться с выставкой картин, изображающих человеческие тела, украшенные самыми разными рисунками и орнаментами.
Здесь же торгуют сопутствующими товарами (краской и инструментами), а так же аксессуарами, которые, по всей видимости, должны быть у человека, покрывшего себя грозными рисунками.
Каждый день жюри выбирает по одной лучшей татуировке в определённых номинациях. В финальный день из всех призовых работ будет выбрана самая лучшая татуировка фестиваля. «В отличие от предыдущих мероприятий подобного рода, в качестве конкурсных работ будут рассматриваться только те татуировки, которые были нанесены в ходе самого фестиваля», уточнили организаторы.
Татуировки набирают популярность. В июне в Новосибирске даже прошел отдельный конкурс красоты для татуированных девушек.
Подробный фоторепортаж читайте во вторник на НГС.Афиша.
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Стас Соколов
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