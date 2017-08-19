Десятки новосибирцев сделали рисунки на коже на подземном тату-фестивале

На мероприятие собралось множество людей
На мероприятие собралось множество людей


6-ой тату-фестиваль проходит в Новосибирске 18-20 августа в лофт-парке «Подземка» (Красный проспект 161 корпус 1). Как сообщили организаторы, свои умения на нем собираются показать не меньше 150 мастеров и тату-салонов.

Временные тату-студии заняли весь второй уровень "Подземки". Фото Стаса Соколова
Временные тату-студии заняли весь второй уровень "Подземки". Фото Стаса Соколова


Рабочие места для татуировщиков заняли практически весь второй этаж «Подземки». Посетителю открывается вид на бесконечный ряд тел, над которыми трудятся мастера татуировки. Некоторые наносят рисунки на ногу, плечо или грудь, но заметны и те, что готов покрыть рисунками и более интимные зоны. Зрителей в полном смысле слова на фестивале не много. Купившие билеты, пришли сюда в основном сделать тату.

Действующие тату-студии не упустили возможность прорекламировать себя у целевой аудитории. Фото Стаса Соколова
Действующие тату-студии не упустили возможность прорекламировать себя у целевой аудитории. Фото Стаса Соколова


Те, кто не занят в этом процессе в качестве модели или мастера проводят время на нижнем уровне лофт-парке, где можно познакомиться с выставкой картин, изображающих человеческие тела, украшенные самыми разными рисунками и орнаментами.

Череп — полезная вещь в хозяйстве любителя татуировок. Фото Стаса Соколова
Череп — полезная вещь в хозяйстве любителя татуировок. Фото Стаса Соколова


Здесь же торгуют сопутствующими товарами (краской и инструментами), а так же аксессуарами, которые, по всей видимости, должны быть у человека, покрывшего себя грозными рисунками.

Картины выставленные на нижнем уровне ненавязчиво демонстрируют, как много на теле человека свободного места. Фото Стаса Соколова
Картины выставленные на нижнем уровне ненавязчиво демонстрируют, как много на теле человека свободного места. Фото Стаса Соколова


Каждый день жюри выбирает по одной лучшей татуировке в определённых номинациях. В финальный день из всех призовых работ будет выбрана самая лучшая татуировка фестиваля. «В отличие от предыдущих мероприятий подобного рода, в качестве конкурсных работ будут рассматриваться только те татуировки, которые были нанесены в ходе самого фестиваля», уточнили организаторы. 

Уже на входе в "Подземку" трудно найти человека без тату. Фото Стаса Соколова
Уже на входе в "Подземку" трудно найти человека без тату. Фото Стаса Соколова


Татуировки набирают популярность. В июне в Новосибирске даже прошел отдельный конкурс красоты для татуированных девушек. 


Подробный фоторепортаж читайте во вторник на НГС.Афиша.


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Стас Соколов
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