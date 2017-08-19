Художники превратили подъезды новосибирской новостройки в мир сказок Бажова

Известные новосибирские художники расписали четыре подъезда нового жилого комплекса «Малахит» на улице Затонского в посёлке Садовый.





Сергей Беспамятных раскрасил жилой подъезд по мотивам сказа Бажова «Золотой волос»





Сергей Беспамятных, Сергей Меньшиков, Сергей Мосиенко и Михаил Паршиков за два дня превратили подъезды новостройки в произведения искусства — известным новосибирским художникам пришлось работать под присмотром будущих жителей домов.







Работа Сергея Мосиенко — вольная интерпретация сказа «Кошачьи уши»





«Каждый из нас четверых делает свою версию бажовских сказов. Это — свободная интерпретация сказа "Кошачьи уши". Но здесь, конечно, не только уши, здесь есть и кошачий хвост, и даже крылья, — описывает свою работу Сергей Мосиенко. — Он как бы вылетает из земных дебрей и уносится куда-то в небо. Это для ребятишек, которые здесь, я думаю, будут жить».







Михаил Паршиков к лаконичному чёрно-белому рисунку пообещал добавить ярких малахитовых цветов сказа «Сочневы камешки» — синего, зелёного, голубого





Михаил Паршиков признался, что работы подобного масштаба у него прежде не было. «Я задействую четыре стены: основная — маршевая, кусочек стены за трубами у окна, торцевая, и принято решение, что я ухвачу немного стену площадки, — такого у меня не было никогда, — говорит художник. — Здесь своя игра, которая заключается в том, что плоское изображение становится трёхмерным, окружая зрителя со всех сторон».







Застройщик обеспечил художников красками и кисточками, но результат будет сюрпризом и для него, и для будущих жителей





По словам ведущего специалиста по маркетингу и рекламе компании-застройщика «УК Малахит» Ирины Мезенцевой, художникам предоставили все необходимые материалы, но сама работа — «на интерес».







Волшебные цветы из сказа «Горный мастер» для будущих жителей подъезда «вырастил» Сергей Меньшиков





По словам художника, стену можно было бы долго наполнять деталями, но сроки очень сжаты





«Я, когда анализировал свою деятельность, понял, что пытаюсь создать вокруг себя адекватную среду. Если она не адекватная, это раздражает. Поэтому когда есть возможность хотя бы маленький уголок сделать адекватным себе, для меня это мотив [к работе]», — объяснил Сергей Меньшиков. По его словам, картины могут выступать как эстафетная палочка и мотивировать на создание красоты жителей домов.







Будущие жители с интересом отнеслись к работам художников, иногда создавая вокруг них настоящий ажиотаж





Художники начали работать в пятницу, 18 августа, и сегодня завершали росписи под присмотром будущих жителей, которые получали ключи от квартир. Два дня — очень сжатые сроки для подобного масштаба, признались мастера. «Такую работу по-хорошему надо делать неделю — это самое маленькое. Но времени мало, поэтому и техника выбрана, позволяющая сделать это оперативно», — заметил Сергей Мосиенко.







Художники работали в упрощённой технике, чтобы успеть закончить работу за два дня





На время заселения домов стены прикроют плотной плёнкой, чтобы рисунки не повредили при переносе мебели или строительных материалов. Если жители не решат закрасить работы художников, картины могут появиться и на других этажах домов, и затем в новых очередях строительства комплекса, отметила Ирина Мезенцева.







«Вообще пока отрицательных [отзывов] не было. Зашла девушка, слышу только вздох. "Ой, какая радость!", — говорит. Мне самому даже стало как-то [радостно]», — с улыбкой рассказал Сергей Беспамятных.







Перед тем как начать работать на стенах, художники подготовили эскизы: так, только в цвете, в результате будет выглядеть подъезд с рисунками Михаила Паршикова





«Красиво, очень красиво», — поделился впечатлениями Виктор, будущий житель подъезда с работой Сергея Мосиенко. На вопрос, не надоест ли со временем такой рисунок, он отвечает, что «наоборот, очень хорошо».







«У нас квартиры в двух домах. Здесь только начали, пока непонятно. В другом доме понравилось — весело, прикольно, красиво. Мы рады», — добавил Артём, владелец квартиры в подъезде, где работает Михаил Паршиков.







Художники расписали подъезды первого квартала ЖК «Малахит» — четырёх 3-этажных домов





В первой очереди ЖК «Малахит» сдали четыре 3-этажных дома. Всего в планах строителей возвести на Краснояровском шоссе 60 домов высотой не более 5 этажей.





Все художники, принявшие участие в проекте, — члены Новосибирского отделения Союза художников России, их работы находятся как в частных коллекциях по всему миру, так и в галереях и музеях в России и за рубежом.







Ранее НГС.НОВОСТИ нашли самые красивые картины на стенах новосибирских многоэтажек.