«Четверная сплошная»: на Немировича-Данченко появилась необычная разметка

Разметка на улице Немировича-Данченко у облбольницы

В соцсетях появились фотографии с новой дорожной разметкой на улице Немировича-Данченко в Новосибирске — её нанесли рядом со старой так, что полосы движения разделяют сразу четыре белые линии. Автомобилисты в соцсетях в шутку назвали её «четверной сплошной» по аналогии с «двойной сплошной».







Валерий Белкин, и.о. начальника отдела организации дорожного движения ГУБО мэрии, пояснил НГС.НОВОСТИ, что новую разметку нанесли недавно на участке от площади Лыщинского до улицы Сибиряков-Гвардейцев на левом берегу.







«Там по программе "Безопасные и качественные дороги" мероприятия проходят. Я её ещё не видел. Может, просто ещё не успели демонтировать старую. Новую наносят горячим пластиком, такая технология считается более долговечной», — рассказал он. Также он пояснил, что двойной штраф за её пересечение не предусмотрен.







В ближайший месяц новая разметка должна появиться у 13 городских школ. Чиновники признались, что её не успеют нанести до 1 сентября.