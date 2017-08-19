«Четверная сплошная»: на Немировича-Данченко появилась необычная разметка

Разметка на улице Немировича-Данченко у облбольницы
Разметка на улице Немировича-Данченко у облбольницы

В соцсетях появились фотографии с новой дорожной разметкой на улице Немировича-Данченко в Новосибирске — её нанесли рядом со старой так, что полосы движения разделяют сразу четыре белые линии. Автомобилисты в соцсетях в шутку назвали её «четверной сплошной» по аналогии с «двойной сплошной». 


Валерий Белкин, и.о. начальника отдела организации дорожного движения ГУБО мэрии, пояснил НГС.НОВОСТИ, что новую разметку нанесли недавно на участке от площади Лыщинского до улицы Сибиряков-Гвардейцев на левом берегу.


«Там по программе "Безопасные и качественные дороги" мероприятия проходят. Я её ещё не видел. Может, просто ещё не успели демонтировать старую. Новую наносят горячим пластиком, такая технология считается более долговечной», — рассказал он. Также он пояснил, что двойной штраф за её пересечение не предусмотрен.


В ближайший месяц новая разметка должна появиться у 13 городских школ. Чиновники признались, что её не успеют нанести до 1 сентября

Следите за новостями и Live-трансляциями с места событий в нашей группе «ВКонтакте».

Кирилл Шматков
Фото vk.com/comissaralians

Прочтений: 5302
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (18)18
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено