С грилем и пиццей из дровяной печи: на многострадальном месте в центре открылся новый бар

Владелец гриль-кафе «Мастер Стейк» открыл ресторан «На углях» в гостинице «Центральная» в Новосибирске, дополнив стейки блюдами итальянской кухни.







Антрекот из свинины за 330 рублей





Бар «На углях» заработал сегодня, 19 августа, в здании гостиницы «Центральная» на улице Ленина, 3. Заведение заняло помещение на первом этаже со стороны улицы Советская, где уже неоднократно менялись арендаторы. В частности, здесь работали несколько баров, ресторан авторской кухни и даже столовая.







В зале бара порядка 60 мест





Бар открыли в партнёрстве предприниматели Ефим Котов (для него это первый опыт в бизнесе) и Михаил Цветков. Последнему принадлежат два гриль-кафе «Мастер Стейк».







«Концепция заведения очень проста: кормить понятной вкусной едой за разумные деньги», — объяснил замысел рестораторов Ефим Котов.







Бар «На углях» стал ещё одним заведением в центре с пиццей из дровяной печи





Меню заведения состоит в основном из блюд на гриле (от 330 рублей) и пиццы из дровяной печи, которую готовят трёх размеров — самая маленькая рассчитана на одного человека и стоит от 250 рублей. Самое дорогое блюдо в баре — стейк New York за 820 рублей.







Барная стойка стоит ближе ко входу





Зал заведения претерпел существенные изменения по сравнению с прежними арендаторами. Барную стойку перенесли ближе ко входу, а в зале появилась часть открытой кухни — здесь установили гриль и печь для пиццы.







Бар расположился на углу улиц Советской и Ленина





Место, где открылось заведение, считается одним из самых насыщенных предприятиями общепита в городе. В этом же здании работает японский ресторан «Суши Терра», через дорогу расположен грузинский фастфуд «Тбилиссимо». Всего же в зоне пятиминутной шаговой доступности можно обнаружить больше 15 заведений разного формата.