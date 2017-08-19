С грилем и пиццей из дровяной печи: на многострадальном месте в центре открылся новый бар

Владелец гриль-кафе «Мастер Стейк» открыл ресторан «На углях» в гостинице «Центральная» в Новосибирске, дополнив стейки блюдами итальянской кухни.


Антрекот из свинины за 330 рублей
Антрекот из свинины за 330 рублей


Бар «На углях» заработал сегодня, 19 августа, в здании гостиницы «Центральная» на улице Ленина, 3. Заведение заняло помещение на первом этаже со стороны улицы Советская, где уже неоднократно менялись арендаторы. В частности, здесь работали несколько баров, ресторан авторской кухни и даже столовая. 


В зале бара порядка 60 мест
В зале бара порядка 60 мест


Бар открыли в партнёрстве предприниматели Ефим Котов (для него это первый опыт в бизнесе) и Михаил Цветков. Последнему принадлежат два гриль-кафе «Мастер Стейк».  


«Концепция заведения очень проста: кормить понятной вкусной едой за разумные деньги», — объяснил замысел рестораторов Ефим Котов.


Бар «На углях» стал ещё одним заведением в центре с пиццей из дровяной печи
Бар «На углях» стал ещё одним заведением в центре с пиццей из дровяной печи


Меню заведения состоит в основном из блюд на гриле (от 330 рублей) и пиццы из дровяной печи, которую готовят трёх размеров — самая маленькая рассчитана на одного человека и стоит от 250 рублей. Самое дорогое блюдо в баре — стейк New York за 820 рублей.


Барная стойка стоит ближе ко входу
Барная стойка стоит ближе ко входу


Зал заведения претерпел существенные изменения по сравнению с прежними арендаторами. Барную стойку перенесли ближе ко входу, а в зале появилась часть открытой кухни — здесь установили гриль и печь для пиццы. 


Бар расположился на углу улиц Советской и Ленина
Бар расположился на углу улиц Советской и Ленина


Место, где открылось заведение, считается одним из самых насыщенных предприятиями общепита в городе. В этом же здании работает японский ресторан «Суши Терра», через дорогу расположен грузинский фастфуд «Тбилиссимо». Всего же в зоне пятиминутной шаговой доступности можно обнаружить больше 15 заведений разного формата. 

Следите за новостями и Live-трансляциями с места событий в нашей группе «ВКонтакте».

Стас Соколов
Фото автора

Прочтений: 885
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (7)7
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено