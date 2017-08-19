Ищут родственников: под Новгородом нашли останки новосибирских солдат

Участники поисковой экспедиции на раскопках
Участники поисковой экспедиции на раскопках

Как сообщили в «Поисковом движении России», с 10 августа в Демянском и Маревском районах Новгородской области проходит военно-историческая экспедиция «Северо-Западный фронт». 


Недавно поисковики нашли останки 25 защитников Отечества, двое из которых оказались уроженцами Новосибирской области — их опознали по найденным при них медальонам.


«Вкладыш медальона, найденного тюменскими поисковиками, нестандартный и не содержит имени красноармейца, а только данные его отца: "Мой адрист Н.С.О. Сузунский р-н Харьковский с/с Посёлок Харьковка Получит Плевако Лаврентию Андрияновичу"», — расшифровали активисты медальон первого бойца.


На медальоне второго новосибирца было написано имя — активисты движения уже начали искать его родственников: «Согласно архивным документам, рядовой Новосёлов Василий Абрамович, 1923 года рождения. Место рождения: село Борково Маслянинского района Новосибирской области. Служил в 806-м стрелковом полку 235-й стрелковой дивизии. Погиб 19 июля 1942 года».


Родственников найденных бойцов просят связаться с активистами «Поискового движения России».


Поисковики находят останки новосибирских солдат по всей стране и за её пределами. Так, в июне мэр Анатолий Локоть встретился с родственниками погибшего солдата Филиппа Рыбина — его останки нашли в Тверской области, а в мае останки новосибирского красноармейца нашли на Украине.

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Кирилл Шматков
Фото рф-поиск.рф

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