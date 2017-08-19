Больше 1000 новосибирцев собрались в ДКЖ посмотреть на людей в страшных и смешных костюмах

Те, кто не поленился сделать костюм и готов принять участие в программе, смогут посетить фестиваль за 900 рублей (два дня)
Те, кто не поленился сделать костюм и готов принять участие в программе, смогут посетить фестиваль за 900 рублей (два дня)


Фестиваль традиционной и современной восточной культуры Siberia Otaku Saiten проходит в Новосибирске во Дворце культуры железнодорожников 19 и 20 августа. Организаторы не смогли оперативно сообщить, сколько участников  уже купили билеты, однако уверены, что их будет не меньше обычного (фестиваль проходит уже не в первый раз). 


Зрителей на фестиваль пускают за 1400 рублей (цена за два дня)
Зрителей на фестиваль пускают за 1400 рублей (цена за два дня)


«Меньше тысячи  никогда не собиралось», — сообщила представитель организаторов. На сайте фестиваля указано, что за два дня в нем могут принять участие 1400–1700 человек.


Участников можно было заметить издалека ещё на подходе к ДКЖ
Участников можно было заметить издалека ещё на подходе к ДКЖ


Как убедился корреспондент НГС.НОВОСТИ, к ДКЖ действительно стекаются многочисленные группы поклонников. Многие приходят уже в костюмах, часть несёт их и реквизит с собой. 


Несмотря на то, что программа фестиваля включает некоторые элементы и традиционной культуры, основой Siberia Otaku Saiten являются конкурсы поклонников так называемого косплея. 


Поклонники косплея пытаются как можно точнее повторить в жизни нарисованных персонажей
Поклонники косплея пытаются как можно точнее повторить в жизни нарисованных персонажей


Это движение родилось в Японии, суть его состоит в том, что его поклонники наряжаются в костюмы и делают грим так, чтобы максимально походить на героев современных японских мультфильмов и фильмов фэнтези.


Участники в костюмах любят позировать фотографам 
Участники в костюмах любят позировать фотографам 


Участники Siberia Otaku Saiten приезжают со всей Сибири. Помимо жителей Новосибирска на конкурсы заявились поклонники косплея из Томска, Барнаула, Кемерово, Красноярска, Омска и т.д. Среди зрителей корреспондент НГС.НОВОСТИ заметил и нескольких японцев, которые, по их словам, были в Новосибирске проездом, но, узнав о таком мероприятии, тоже решили его посетить.


Фестиваль дает возможность примерить на себя образ самых разных персонажей
Фестиваль дает возможность примерить на себя образ самых разных персонажей


Зрители могут посмотреть тематические показы костюмов (дефиле), сценические и театральные постановки, посостязаться в караоке, посетить мастер-классы.


Слабое знание анимэ не позволило определить, какого именно героя косплеит этот мужчина в камуфляже
Слабое знание анимэ не позволило определить, какого именно героя косплеит этот мужчина в камуфляже


Подобного рода мероприятия проходят в Новосибирске регулярно. Так, в прошлом году в Экспоцентре на фестиваль «Игрокульт» собрались 1500 человек

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Стас Соколов
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