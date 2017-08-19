Больше 1000 новосибирцев собрались в ДКЖ посмотреть на людей в страшных и смешных костюмах

Те, кто не поленился сделать костюм и готов принять участие в программе, смогут посетить фестиваль за 900 рублей (два дня)





Фестиваль традиционной и современной восточной культуры Siberia Otaku Saiten проходит в Новосибирске во Дворце культуры железнодорожников 19 и 20 августа. Организаторы не смогли оперативно сообщить, сколько участников уже купили билеты, однако уверены, что их будет не меньше обычного (фестиваль проходит уже не в первый раз).







Зрителей на фестиваль пускают за 1400 рублей (цена за два дня)





«Меньше тысячи никогда не собиралось», — сообщила представитель организаторов. На сайте фестиваля указано, что за два дня в нем могут принять участие 1400–1700 человек.







Участников можно было заметить издалека ещё на подходе к ДКЖ





Как убедился корреспондент НГС.НОВОСТИ, к ДКЖ действительно стекаются многочисленные группы поклонников. Многие приходят уже в костюмах, часть несёт их и реквизит с собой.







Несмотря на то, что программа фестиваля включает некоторые элементы и традиционной культуры, основой Siberia Otaku Saiten являются конкурсы поклонников так называемого косплея.





Поклонники косплея пытаются как можно точнее повторить в жизни нарисованных персонажей





Это движение родилось в Японии, суть его состоит в том, что его поклонники наряжаются в костюмы и делают грим так, чтобы максимально походить на героев современных японских мультфильмов и фильмов фэнтези.







Участники в костюмах любят позировать фотографам





Участники Siberia Otaku Saiten приезжают со всей Сибири. Помимо жителей Новосибирска на конкурсы заявились поклонники косплея из Томска, Барнаула, Кемерово, Красноярска, Омска и т.д. Среди зрителей корреспондент НГС.НОВОСТИ заметил и нескольких японцев, которые, по их словам, были в Новосибирске проездом, но, узнав о таком мероприятии, тоже решили его посетить.







Фестиваль дает возможность примерить на себя образ самых разных персонажей





Зрители могут посмотреть тематические показы костюмов (дефиле), сценические и театральные постановки, посостязаться в караоке, посетить мастер-классы.







Слабое знание анимэ не позволило определить, какого именно героя косплеит этот мужчина в камуфляже





Подобного рода мероприятия проходят в Новосибирске регулярно. Так, в прошлом году в Экспоцентре на фестиваль «Игрокульт» собрались 1500 человек.