В крупной аварии на Бердском шоссе погиб 20-летний парень

В крупной аварии на Бердском шоссе погиб 20-летний парень

Как сообщали ранее НГС.НОВОСТИ, прошедшей ночью на Бердском шоссе столкнулись три машины: ВАЗ, кроссовер и грузовик MAN. На месте аварии работали медики.


Сегодня стало известно, что ДТП не обошлось без пострадавших. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России, авария произошла около 23:30. Житель Ленинского района на ВАЗ-21083 ехал со стороны Морского проспекта в сторону Бердска. В районе посёлка Кирово он врезался в Lexus, который ехал в том же направлении. От удара иномарка выехала на встречную полосу и врезалась в грузовик MAN.


«В результате пострадали четыре человека: 19-летний водитель и две 22-летние пассажирки автомобиля ВАЗ, 40-летний водитель автомобиля Lexus. Все они доставлены в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести. Ещё один пассажир отечественного автомобиля, 20-летний молодой человек, от полученных травм скончался на месте», — сообщили в полиции.


Последствия аварии на Бердском шоссе


Сейчас полицейские проводят проверку, выясняют причины и обстоятельства аварии.

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Кирилл Шматков
Фото и видео vk.com/avtospas54rus

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