Новосибирцы открыли пивоварню на пустыре

На месте 25-этажного жилого дома, где открылся бар, еще недавно был пустырь
На месте 25-этажного жилого дома, где открылся бар, еще недавно был пустырь

Владельцы новосибирский пивоварни Vaer открыли одноименный бар и магазин в новостройке на Ипподромской, 8.  


Официальная церемония прошла вечером 18 августа. Для широкой публики заведение заработает только в ближайший понедельник.


«Мы рассчитываем на то, что к нам будут заезжать автомобилисты по дороге», — выразил надежду представитель торговой точки, главный пивовар Роман Русских. 


На церемонии открытия заведения 
На церемонии открытия заведения 


Бар и магазин появились в той части Ипподромской, которая только начала застраиваться жилыми домами. Здесь практически не бывает пешеходов, а добраться до бара комфортно можно только на машине (до ближайшей станции метро порядка 600 метров пешком, а из наземного транспорта здесь останавливается только один маршрут автобуса). 


По данным 2ГИС, на всем отрезке от начала Иподромской до пересечения её с улицей Военной нет ни одного предприятия общепита.


На открытии бара играли джаз
На открытии бара играли джаз


Пивоварня Vaer создана всего два года назад. Бар в высотке на Ипподромской — первый опыт её владельцев в ресторанном бизнесе и ритейле. 


В меню бара есть алкогольные и безалкогольные напитки
В меню бара есть алкогольные и безалкогольные напитки


Площадь бара примерно 100 кв. м, внутри порядка 16 посадочных мест. Из еды пока имеются только закуски. Пиво в заведении предлагается только собственного производства — 10 сортов (все, которые выпускает пивоварня сегодня), в том числе безалкогольное. Цены колеблются от 125 до 175 рублей за кружку. 


В баре обещают 10 видов собственного пива. 
В баре обещают 10 видов собственного пива. 


Vaer не первая пивоварня, владельцы которой решили заняться ресторанным бизнесом. В прошлом году небольшое семейное предприятие «Феникс Бир» обзавелось собственным заведением на проспекте Дзержинского.  


На самостоятельные проекты в сфере общепита, впрочем, решаются только небольшие и пока не очень известные предприятия. Более раскрученные бренды, как правило, просто предоставляют право работать под своей маркой специализированным ресторанным компаниям.


Существует и движение в обратном направлении. В Новосибирске работает целый ряд заведений с собственными пивоварнями, продукцию которых можно приобрести не только на розлив на месте, но купить в бутылках. Так, например, поступают в ресторане-пивоварне «ПивоFactory» компании Дениса Иванова и пивоварне Gusi из Академгородка. 

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Стас Соколов
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