Три автомобиля сошлись в жёстком ДТП на Бердском шоссе

ВАЗ 2109 попал под грузовик





Ночью 19 августа на Бердском шоссе в Советском районе столкнулись ВАЗ 2109, кроссовер и грузовик MAN — на месте работает бригада скорой медицинской помощи.





Авария произошла около часа ночи 19 августа, неподалёку от Вшивой горки. Из трех автомобилей, попавших в ДТП, больше всего пострадал ВАЗ 2109. Данных о пострадавших пока нет.





«Сильнее всего повреждена Девятка. На месте работают медики - видимо, не обошлось без пострадавших» — сообщают очевидцы. Место аварии приходится объезжать по встречной полосе.





НГС.НОВОСТИ выясняют подробности произошедшего.





Если вы стали свидетелем этого ДТП, присылайте фото и видео с места событий в нашу редакцию через сервис «Сообщи свою новость», на почту news@ngs.ru, в мобильные приложения Viber, WhatsApp или Telegram на редакционный номер 8-923-157-0000.





Очевидцы сняли последствия аварии





В ночь на 17 августа на улице Кирова столкнулись Renault Logan и Honda CR-V — в аварии разные травмы получили четыре человека. 15 августа на улице Речкуновской в Советском районе в результате аварии перевернулся Mercedes.



