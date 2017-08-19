Три автомобиля сошлись в жёстком ДТП на Бердском шоссе

ВАЗ 2109 попал под грузовик
ВАЗ 2109 попал под грузовик


Ночью 19 августа на Бердском шоссе в Советском районе столкнулись ВАЗ 2109, кроссовер и грузовик MAN — на месте работает бригада скорой медицинской помощи. 


Авария произошла около часа ночи 19 августа, неподалёку от Вшивой горки. Из трех автомобилей, попавших в ДТП, больше всего пострадал ВАЗ 2109. Данных о пострадавших пока нет. 


«Сильнее всего повреждена Девятка. На месте работают медики - видимо, не обошлось без пострадавших» — сообщают очевидцы. Место аварии приходится объезжать по встречной полосе. 


НГС.НОВОСТИ выясняют подробности произошедшего. 


Если вы стали свидетелем этого ДТП, присылайте фото и видео с места событий в нашу редакцию через сервис «Сообщи свою новость», на почту news@ngs.ru, в мобильные приложения Viber, WhatsApp или Telegram на редакционный номер 8-923-157-0000. 


Очевидцы сняли последствия аварии


В ночь на 17 августа на улице Кирова столкнулись Renault Logan и Honda CR-V — в аварии разные травмы получили четыре человека. 15 августа на улице Речкуновской в Советском районе в результате аварии перевернулся Mercedes


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Александр Сильченко
Фото vk.com/avtospas54rus

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