9-летний мальчик вышел к людям из леса под Новосибирском

Мальчик не идёт на контакт с людьми

В Новосибирске в районе СНТ «Рябина», возле посёлка Ярково, нашли 9-летнего мальчика. Ребёнок вышел к людям из леса.





«У нас появился оперативная информация от местных жителей совхоза "Морской". Мальчика обнаружили дачники. По счастливой случайности, неподалёку находился один из наших добровольцев, который приехал на место. Вызвали полицию, но она едет уже больше часа. Ребёнок не разговаривает и не может написать своё имя. Почему мальчик молчит — неизвестно. Никаких внешних физических повреждений у ребёнка нет», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ руководитель новосибирского отделения поискового отряда «Лиза Алерт» Николай Шишкин.







Родителей мальчика нашли. Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют детали случившегося.





В последний месяц в Новосибирске постоянно пропадают подростки — последний случай произошел в июле, когда весь город искал 13-летнюю школьницу Аизу Усубалиеву — она ушла из дома и гуляла по городу, пока её не узнала пассажирка маршрутки.

