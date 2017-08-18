Дождь с потолка: на Затулинке затопило многоквартирый дом

Из-за протекающей крыши на стенах появился грибок

Жители дома на улице Зорге, 183 в Кировском районе Новосибирска переживают постоянные потопы из-за протекающей крыши, а управляющая компания дома не предпринимает никаких действий по её ремонту.







«Вода льется каждый раз, когда идёт дождь, а во время весенней оттепели нас заливает из-за тающего снега. Я сегодня 7 вёдер воды вычерпала. В аварийную службу управляющей компании обращаемся каждый раз, когда течёт, они на техническом этаже стелили пленку целлофановую, ставили ванны, не помогает. Наших соседей заливает особенно сильно. Раньше у них стояла деревянная дверь, так из-за воды она разбухла. Пришлось менять», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ жительница дома Анна.





Управляющая компания натянула плёнку для сбора воды





Жильцы негодуют: по стенам расползается грибок, от которого нет спасения. Несмотря на постоянные жалобы, ремонт крыши до сих пор не провели.





В областной Государственной жилищной инспекции (ГЖИ) корреспонденту НГС.НОВОСТИ пояснили, что коммунальщики должны содержать подъезды, подвалы и мусоропроводы. «Если никаких мероприятий не осуществляется, жители дома вправе обратиться в ГЖИ или Роспотребнадзор», — сказала начальник отдела профилактики правонарушений и судебной защиты инспекции Ольга Герш.





Сотрудники УЖК Кировского района не смогли оперативно прокомментировать ситуацию.





Жители многоквартирных домов Новосибирска часто сталкиваются с проблемами. Недавно жители дома на улице Есенина, 10/1 в Дзержинском районе пережили аномальное нашествие тараканов — от насекомых не могли избавиться больше месяца, а управляющая компания отказывалась травить их в подъездах.

