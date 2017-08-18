Сеть Traveler's coffee решила закрыть восемь кофеен в Новосибирске в один день

Новое руководство новосибирской компании «Трэвэлерс кофе» решило приостановить работу кофеен сети. 


Письмо об этом разослал сегодня поставщикам и арендодателям генеральный директор компании Андрей Чернецов. Копия письма есть в распоряжении редакции НГС.НОВОСТИ.


В новосибирском «Трэвэлерс кофе» говорят, что будут искать возможность продолжить работу «в безопасном режиме». Фото Стаса Соколова 
В новосибирском «Трэвэлерс кофе» говорят, что будут искать возможность продолжить работу «в безопасном режиме». Фото Стаса Соколова 


В письме сообщается, что с 17 августа ООО «Трэвэлерс кофе Москва» расторгло договор коммерческой концессии с новосибирским «Трэвэлерс кофе». Решение это Чернецов называет «незаконным» и пишет, что уже сегодня оно будет опротестовано.


Главным предметом спора являются отчисления за торговый знак «Трэвэлерс кофе». Фото Стаса Соколова
Главным предметом спора являются отчисления за торговый знак «Трэвэлерс кофе». Фото Стаса Соколова


«В то же время до момента признания расторжения договора <...> использование торгового знака "Трэвэлерс кофе" с нашей стороны формально считается неправомерным. Поэтому, чтобы не предоставить возможность ООО "Трэвэлерс кофе Москва" инициировать уголовные дела за незаконное использование торгового знака, кофейни "Трэвэлерс кофе" временно работать не будут», — пишет Чернецов в письме своим контрагентам.


У «Трэвэлерс кофе» сейчас восемь собственных заведений в Новосибирске, остальные точки работают по франчайзингу. Решение распространяется только на собственные кофейни, пояснили НГС.НОВОСТИ в компании, а франчайзи поступят на своё усмотрение. 


Как убедился корреспондент НГС.НОВОСТИ, на дверях заведений сети сегодня появились объявления о «техническом перерыве». Кофейня на улице Ленина, 6 сегодня вечером работала, но в ней не принимали оплату по банковским картам и бонусные карты. 


Корпоративная война в сети Traveler's coffee идёт с 2015 года. В последние несколько недель противостояние обострилось: 5 августа прежнего руководителя новосибирской компании Евгения Михиенко вызвали для дачи показаний в качестве свидетеля по делу и задержали в отделении полиции, предъявив обвинения в мошенничестве. Сейчас Михиенко находится в столичном СИЗО.


Анвар Пириев говорит, что его бывшие партнёры пытаются «отнять дело, которое он создал с нуля». Фото Стаса Соколова   
Анвар Пириев говорит, что его бывшие партнёры пытаются «отнять дело, которое он создал с нуля». Фото Стаса Соколова   


Владелец ООО «Трэвэлерс кофе Москва» Анвар Пириев обвиняет Михиенко в подделке документов ради получения права на торговый знак. После этого Михиенко уже допрашивали  в Новосибирске, куда из Москвы приезжала бригада из 15 следователей.


Евгений Михиенко приехал в Москву дать показания и оказался в СИЗО. Фото Стаса Соколова
Евгений Михиенко приехал в Москву дать показания и оказался в СИЗО. Фото Стаса Соколова


Представляющий интересы новосибирского «Трэвэлерс кофе» юрист Анна Войцехович пояснила, что компания Пириева требовала расторжения договора с новосибирской компанией уже давно, но, по ее мнению, никаких оснований для этого у Роспатента не было. Решение это уже опротестовано — сегодня иск об этом был подан в Арбитражный суд Москвы, говорит Войцехович. Кофейни новосибирской компании смогут продолжить работу, но пока без торгового знака Traveler's coffee, добавляет юрист. 

Стас Соколов
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