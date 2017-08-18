Сеть Traveler's coffee решила закрыть восемь кофеен в Новосибирске в один день

Новое руководство новосибирской компании «Трэвэлерс кофе» решило приостановить работу кофеен сети.





Письмо об этом разослал сегодня поставщикам и арендодателям генеральный директор компании Андрей Чернецов. Копия письма есть в распоряжении редакции НГС.НОВОСТИ.





В новосибирском «Трэвэлерс кофе» говорят, что будут искать возможность продолжить работу «в безопасном режиме». Фото Стаса Соколова





В письме сообщается, что с 17 августа ООО «Трэвэлерс кофе Москва» расторгло договор коммерческой концессии с новосибирским «Трэвэлерс кофе». Решение это Чернецов называет «незаконным» и пишет, что уже сегодня оно будет опротестовано.







Главным предметом спора являются отчисления за торговый знак «Трэвэлерс кофе». Фото Стаса Соколова





«В то же время до момента признания расторжения договора <...> использование торгового знака "Трэвэлерс кофе" с нашей стороны формально считается неправомерным. Поэтому, чтобы не предоставить возможность ООО "Трэвэлерс кофе Москва" инициировать уголовные дела за незаконное использование торгового знака, кофейни "Трэвэлерс кофе" временно работать не будут», — пишет Чернецов в письме своим контрагентам.







У «Трэвэлерс кофе» сейчас восемь собственных заведений в Новосибирске, остальные точки работают по франчайзингу. Решение распространяется только на собственные кофейни, пояснили НГС.НОВОСТИ в компании, а франчайзи поступят на своё усмотрение.





Как убедился корреспондент НГС.НОВОСТИ, на дверях заведений сети сегодня появились объявления о «техническом перерыве». Кофейня на улице Ленина, 6 сегодня вечером работала, но в ней не принимали оплату по банковским картам и бонусные карты.





Корпоративная война в сети Traveler's coffee идёт с 2015 года. В последние несколько недель противостояние обострилось: 5 августа прежнего руководителя новосибирской компании Евгения Михиенко вызвали для дачи показаний в качестве свидетеля по делу и задержали в отделении полиции, предъявив обвинения в мошенничестве. Сейчас Михиенко находится в столичном СИЗО.





Анвар Пириев говорит, что его бывшие партнёры пытаются «отнять дело, которое он создал с нуля». Фото Стаса Соколова





Владелец ООО «Трэвэлерс кофе Москва» Анвар Пириев обвиняет Михиенко в подделке документов ради получения права на торговый знак. После этого Михиенко уже допрашивали в Новосибирске, куда из Москвы приезжала бригада из 15 следователей.







Евгений Михиенко приехал в Москву дать показания и оказался в СИЗО. Фото Стаса Соколова





Представляющий интересы новосибирского «Трэвэлерс кофе» юрист Анна Войцехович пояснила, что компания Пириева требовала расторжения договора с новосибирской компанией уже давно, но, по ее мнению, никаких оснований для этого у Роспатента не было. Решение это уже опротестовано — сегодня иск об этом был подан в Арбитражный суд Москвы, говорит Войцехович. Кофейни новосибирской компании смогут продолжить работу, но пока без торгового знака Traveler's coffee, добавляет юрист.