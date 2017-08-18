Некуда бежать: новосибирец, избивший бойца Росгвардии, сам пришёл в полицию

Мужчина пришёл с повинной

18 августа к следователю с повинной явился ещё один фигурант уголовного дела об избиении бойца Росгвардии — на прошлой неделе он был одним из пяти участников драки в Первомайском районе Новосибирска.







Личность 35-летнего мужчины была установлена ещё в день нападения, 12 августа. «Его реально искали, — рассказали НГС.НОВОСТИ в пресс-службе СК России по Новосибирской области. — Он был официально объявлен в розыск, пути у него были перекрыты».





В ведомстве пояснили, что через несколько дней после инцидента участник драки понял, что его найдут в любом случае, и явился в полицию сам. «Он уже задержан, — пояснили в Следственном комитете. — В ближайшее время будет решён вопрос по мере пресечения с судом».





В СК добавили, что явка с повинной не будет являться на суде смягчающим обстоятельством, так как мужчина несколько дней намеренно скрывался от полицейских.





Напомним, 12 августа в Первомайском районе пятеро мужчин избили сотрудника Росгвардии, когда он провожал девушку до дома. Сразу поймали только троих нападавших, четвёртый был объявлен в розыск. Информации о последнем нарушителе у следователей пока нет.