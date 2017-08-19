Миллион с потолка: бизнесмены из Самары засудили новосибирскую компанию за кражу разработки

Андрей Поляков (на фото) со своей партнёршей по бизнесу Ольгой Поляковой получили лицензию на патент ещё в 2014 году
Андрей Поляков (на фото) со своей партнёршей по бизнесу Ольгой Поляковой получили лицензию на патент ещё в 2014 году

Жители Самары, придумавшие профиль для парящих натяжных потолков с подсветкой, выиграли суд у новосибирской компании, которая незаконно пользовалась их технологией. 


Новосибирская компания «Уют+» проиграла иск предпринимательнице Оксане Поляковой. Как постановил областной суд, сибиряки использовали запатентованную самарцами технологию установки потолков и поставляли профили по всей России незаконно.


«Размер денежной компенсации был определен в соответствии со ст. 1406.1 ГК РФ в двукратном размере стоимости права использования полезной модели», — пояснили в пресс-службе областного суда. 


Оксана и Андрей Поляковы вместе руководят самарской компанией «Инновации», владеющей лицензией на патент. «Мы узнали о краже патента из интернета от наших покупателей. Они позвонили и сказали, что [не будут брать профиль у нас], потому что знают, где можно купить пластиковый вариант профиля по более низкой цене. Нам это не понравилось», — рассказал Андрей НГС.НОВОСТИ.

Решением суда Андрей с Оксаной остались довольны, но у них возникло много вопросов к исполнению их технологии. «У нас несовершенное законодательство. Мы не сможем взыскать с "Уют+" весь миллион рублей, потому что у фирмы только 400 тысяч на счетах и больше никакого имущества нет», — посетовал Поляков.

По адресу, указанному в «СПАРК», компания «Уют+», согласно справочнику 2ГИС, не числится. В контактах фирмы указаны два номера телефона: один оказался недоступен, по другому корреспонденту НГС.НОВОСТИ сказали, что он ошибся номером.

По словам Полякова, «Уют+» сменил название и продолжает торговать профилем. Фирма занимается поставками стройматериалов в Москву, Санкт-Петербург и Калининград. «Мы несем колоссальный убыток, пока они торгуют контрафактом», — констатировал Андрей.

Споры вокруг патентов разгораются в Новосибирске не в первый раз. В прошлом году компания «Балтер», которая планировала продавать товары для животных, собиралась зарегистрировать в Роспатенте товарный знак с выражением «Ёшкин кот». Но фирме не удалось это сделать —  эксперты посчитали фразу нецензурной.  

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Ольга Власова
Фото предоставлено Андреем Поляковым  

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