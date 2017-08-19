НСО попала в топ регионов с выросшими за год зарплатами

НСО попала в топ регионов с выросшими за год зарплатами

РИА «Рейтинг» опубликовало результаты исследования социально-экономического положения российских регионов за первую половину 2017 года. 


В частности, аналитики сравнили среднемесячную зарплату, которую получают жители страны. Так, Новосибирская область оказалась на восьмом месте в списке регионов, где она повысилась сильнее всего. По данным Росстата, которые приводит РИА «Рейтинг», с января по май этого года новосибирцы в среднем стали получать больше на 8,7 %, чем в тот же период 2016 года — средняя зарплата составила 31 956 рублей.


Как пояснил НГС.НОВОСТИ профессор, заведующий кафедрой статистики НГУЭУ Владимир Глинский, рост номинальных зарплат в Новосибирской области действительно произошёл, и он связан с предстоящими президентскими выборами. 


«Безусловно, сейчас [власти] подтянут все ресурсы и будут выполнять президентские обещания. Я думаю, их выполнят. В ближайшей перспективе можно прогнозировать рост средней номинальной зарплаты, а что касается реальных доходов — от общего подъёма или спада экономики будет зависеть», — уклончиво ответил Владимир Глинский.


НСО попала в топ регионов с выросшими за год зарплатами


Больше всего за год повысились средние зарплаты у жителей Магаданской области (на 11 % до 69,6 тысячи рублей), Севастополя (на 11 % до 26,1 тысячи), Санкт-Петербурга (на 9 % до 51,2 тысячи) и некоторых других регионов.


Ранее московские эксперты спрогнозировали в Новосибирске рост зарплат — у новосибирцев оказалось больше шансов, чем у жителей Санкт-Петербурга.


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Кирилл Шматков
Фото Юлии Шипициной, инфографика riarating.ru

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