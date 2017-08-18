Новосибирск встал в огромных пробках из-за дождя

Из-за дождя вечером в пятницу в Новосибирске случился транспортный коллапс
Из-за дождя вечером в пятницу в Новосибирске случился транспортный коллапс

Вечером 18 августа новосибирцы встали в 9-балльные пробки — по всему городу образовались заторы протяженностью 4–5 километров.


По данным сервиса Яндекс.Пробки на 18:00, самая большая пробка скопилась на улицах Ипподромской, Восход и Кирова. Машины ехали со скоростью не больше 5 км/ч.


Сильный затор наблюдался на площадях инженера Будагова и Лунинцев, на улицах Владимировской и Дуси Ковальчук. 


В пробках встали автомобилисты на обоих берегах Оби
В пробках встали автомобилисты на обоих берегах Оби


На левом берегу автомобилисты встали в длинные пробки на улицах Ватутина и Станционной. Также парализовано движение на Винаповском мосту в сторону центра, на Димитровском и Коммунальном мостах.


По данным Яндекс.Пробок, в городе за последний час случилось около десятка аварий
По данным Яндекс.Пробок, в городе за последний час случилось около десятка аварий


Дорожную ситуацию в городе осложнил дождь, который идёт с самого утра. По прогнозу синоптиков в выходные в городе сохранится дождливая погода.

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Ольга Власова
Фото Татьяны Фатеевой (1), скриншот yandex.ru/maps/ (2, 3)

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