Новосибирск встал в огромных пробках из-за дождя

Из-за дождя вечером в пятницу в Новосибирске случился транспортный коллапс

Вечером 18 августа новосибирцы встали в 9-балльные пробки — по всему городу образовались заторы протяженностью 4–5 километров.







По данным сервиса Яндекс.Пробки на 18:00, самая большая пробка скопилась на улицах Ипподромской, Восход и Кирова. Машины ехали со скоростью не больше 5 км/ч.





Сильный затор наблюдался на площадях инженера Будагова и Лунинцев, на улицах Владимировской и Дуси Ковальчук.







В пробках встали автомобилисты на обоих берегах Оби





На левом берегу автомобилисты встали в длинные пробки на улицах Ватутина и Станционной. Также парализовано движение на Винаповском мосту в сторону центра, на Димитровском и Коммунальном мостах.





По данным Яндекс.Пробок, в городе за последний час случилось около десятка аварий





Дорожную ситуацию в городе осложнил дождь, который идёт с самого утра. По прогнозу синоптиков в выходные в городе сохранится дождливая погода.

