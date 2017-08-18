Трое новосибирцев устроили гонки на вагонетке под землёй

Команда проекта «За Гранью Дозволенного»: Александр Киселёв, Дмитрий Дрозд и Евгений Кочкин

Новосибирские диггеры из проекта «За Гранью Дозволенного» опубликовали видео подземных гонок в центре города — они заверили, что катание было безопасным.





«Это было в центре Новосибирска. Точнее сказать не могу, потому что подростки, дети могут туда полезть, и это может печально закончиться для них», — рассказал НГС.НОВОСТИ автор проекта Евгений Кочкин. Он и ещё двое диггеров (любители подземных коммуникаций и заброшенных зданий) устроили гонки на вагонетке 4 дня назад, а сегодня опубликовали видео.







По словам Евгения Кочкина, люк удалось снять легко — не пришлось даже откручивать. Под землёй не было людей («мало ли там кто может находиться») — и диггеры проехали около 500 метров, пока не почувствовали странный тяжёлый запах.









Тогда молодые люди решили поехать обратно — и легко вышли через тот же люк. Диггер добавил, что, вероятнее всего, подземный ход был сделан для теплотрассы, чтобы возить трубы.







Кочкин заверил, что во время эксперимента на них никто не обращал внимания, хотя они проникли под землю «средь бела дня».





По словам новосибирца, гонки были безопасными, все участники — опытные диггеры. Сам Евгений занимается диггерством уже около 4 лет.







Проект «За Гранью Дозволенного», посвящённый съёмкам в заброшенных местах, 17-летний новосибирец Евгений Кочкин запустил год назад, чтобы показывать горожанам законсервированные заводы, заброшенные воинские части и бомбоубежища — места, куда практически невозможно попасть. Ранее новосибирец скатился по льду в кольцовском коллекторе и заснял это на видео.

