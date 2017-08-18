Мэрию Новосибирска окружили лесами

Около мэрии Новосибирска появились строительные леса — фасад здания ждёт затяжная реконструкция.


Здание мэрии сегодня
Здание мэрии сегодня


Реставрационные работы на фасаде здания горадминистрации начались сегодня, 18 августа. Рядом со зданием со стороны улицы Щетинкина установили строительные леса.


В пресс-службе мэрии НГС.НОВОСТИ пояснили, что реставрация затянется на несколько месяцев из-за сложности работ — здание является памятником архитектуры регионального значения. О подробностях предстоящего ремонта, а также его стоимости обещали сообщить в понедельник.


Справка: Здание, в котором сейчас находится мэрия, построили в 1927 году под промбанк. Архитектуру здания авторы проекта решили в формах упрощенного конструктивизма с применением плоских вертикальных лопаток и горизонтальных поясов с большими окнами. На нижних этажах размещались магазины, Сибторг, Ленинградский табактрест, Севзапторг. В 1937 году зданию надстроили два этажа, со двора пристроили зал заседаний, перепланировали помещения. В 1972 году к зданию сделали 5-этажную пристройку, в которой первоначально разместились институт Новосибгражданпроект и УКС горисполкома. Часть пристройки была отдана под жилой дом артистов. В 1981 году по проекту архитекторов Г.К. Дергая, А.С. Михайлова и других сооружена шестиэтажная пристройка по улице Депутатской. (novo-sibirsk.ru)


Власти решили отремонтировать фасад мэрии со стороны Дома Ленина
Власти решили отремонтировать фасад мэрии со стороны Дома Ленина


Недавно ремонт фасада заказал Центральный парк Новосибирска — в ближайшие два месяца там должны отреставрировать лепнину, колоннаду, сточные трубы.

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Кирилл Шматков
Фото Густаво Зырянова

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