Мэрию Новосибирска окружили лесами

Около мэрии Новосибирска появились строительные леса — фасад здания ждёт затяжная реконструкция.





Здание мэрии сегодня





Реставрационные работы на фасаде здания горадминистрации начались сегодня, 18 августа. Рядом со зданием со стороны улицы Щетинкина установили строительные леса.







В пресс-службе мэрии НГС.НОВОСТИ пояснили, что реставрация затянется на несколько месяцев из-за сложности работ — здание является памятником архитектуры регионального значения. О подробностях предстоящего ремонта, а также его стоимости обещали сообщить в понедельник.





Справка: Здание, в котором сейчас находится мэрия, построили в 1927 году под промбанк. Архитектуру здания авторы проекта решили в формах упрощенного конструктивизма с применением плоских вертикальных лопаток и горизонтальных поясов с большими окнами. На нижних этажах размещались магазины, Сибторг, Ленинградский табактрест, Севзапторг. В 1937 году зданию надстроили два этажа, со двора пристроили зал заседаний, перепланировали помещения. В 1972 году к зданию сделали 5-этажную пристройку, в которой первоначально разместились институт Новосибгражданпроект и УКС горисполкома. Часть пристройки была отдана под жилой дом артистов. В 1981 году по проекту архитекторов Г.К. Дергая, А.С. Михайлова и других сооружена шестиэтажная пристройка по улице Депутатской. (novo-sibirsk.ru)





Власти решили отремонтировать фасад мэрии со стороны Дома Ленина





Недавно ремонт фасада заказал Центральный парк Новосибирска — в ближайшие два месяца там должны отреставрировать лепнину, колоннаду, сточные трубы.