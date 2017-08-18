Жалоба сибирячки на сайте ГИБДД заставила чиновников быстро отремонтировать дорогу

Дорога между остановками «Игарская» и «Маяк» была разбита
Дорога между остановками «Игарская» и «Маяк» была разбита

Жительница Новосибирска пожаловалась на сайте ГИБДД на ямы и отсутствие знака пешеходного перехода около остановки «Фадеева, дом 66» в Калининском районе — ремонт сделали через две недели.


«Написала на сайт ГИБДД небольшое пожелание-жалобу. В течение двух недель там всё исправили: поставили знак и сделали ямочный ремонт. А сегодня мне позвонил сотрудник ГИБДД и отчитался», — рассказала НГС.НОВОСТИ жительница Новосибирска Елена Чернобровенко. Она не ожидала, что её жалобе вообще уделят внимание. 


По словам Елены, дорога между остановками «Игарская» и «Маяк» была очень разбита — машины притормаживали и пропускали друг друга, потому что не могли разъехаться. Около пешеходного перехода на остановке не было дорожного знака — он исчез несколько месяцев назад.


Участок дороги отремонтировали через две недели после заявки на сайте ГИБДД
Участок дороги отремонтировали через две недели после заявки на сайте ГИБДД


В пресс-службе ГИБДД Новосибирска пояснили, что они рассматривают все жалобы, которые оставляют горожане на сайте. По закону на рассмотрение заявления гражданина даётся один месяц.


«Мы сначала выезжаем на место и осматриваем, а потом подаём заявку в главное управление благоустройства и озеленения города Новосибирска. Возможно, в данном случае совпало, и эту улицу уже давно планировали ремонтировать», — объяснили быструю реакцию на жалобу в ГИБДД.


На днях мэрия Новосибирска обратилась к горожанам с предложением отметить на портале «Мой Новосибирск» те дороги, которые необходимо срочно отремонтировать. Заявки от новосибирцев изучат после 10 сентября. 

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Илья Калинин
Фото Елены Чернобровенко

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