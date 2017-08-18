Двое новосибирцев пошли под суд за маски-шоу в киоске с шаурмой

Налётчики забрали из кассы 4 тысячи рублей
Налётчики забрали из кассы 4 тысячи рублей

Двое жителей Кировского района решились на кражу 4 тысяч рублей из павильона с шаурмой ради добавки спиртного.


Вечером 30 марта этого года двое нетрезвых жителей Северо-Чемского жилмассива решили украсть деньги из киоска «Дяди Дёнера», стоящего недалеко от их дома на улице Комсомольской.


«25-летний мужчин нашёл у себя травматический пистолет. Второй взял канцелярский ножик, и мужчины прорезали в своих шапках отверстия для глаз, потому что знали, что в киоске стоит камера», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ помощник прокурора Кировского района Ольга Юдина.


В час ночи налётчики ворвались в павильон с шаурмой: посетителей не было, а за прилавком стоял один продавец. «Один сразу направил на него пистолет, а другой зашёл в рабочую зону, заставил продавца открыть кассу и из его рук забрал 4 тысячи 300 рублей. После этого мужчины купили себе алкоголь и пошли домой», — говорит Ольга Юдина.



Молодые люди оставили свои отпечатки пальцев в павильоне, утром домой к налётчикам нагрянули полицейские и задержали их. 18 августа прокурор Кировского района Новосибирска Владимир Большунов утвердил обвинительное заключение и направил дело в суд.


Одно из самых известных ограблений киоска «Дяди Дёнера» случилось в 2015 году в Бердске — тогда в павильон ворвался мужчина в медицинской маске и забрал у продавца тысячу рублей.

Ксения Евдокимова
Фото Александра Ощепкова
Видео 54.мвд.рф

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