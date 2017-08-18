Нашли в гараже самолёт: Л-410 из Новосибирска поставили во дворе томской многоэтажки

Самолёт собирают во дворе дома на Иркутском тракте, 194«г» 
Самолёт собирают во дворе дома на Иркутском тракте, 194«г» 

В одном из жилых микрорайонов Томска посреди двора появился самолёт Л-410 — когда-то он летал из Новосибирска-Северного, а потом хранился в томских гаражах.


Самолёт начали устанавливать в середине августа в ЖК «Ласточка» на Иркутском тракте в Томске, который строит группа компаний «Маркер». Как пояснили НГС.НОВОСТИ в компании, новый памятник — подарок местным жителям на День томича.


«Самолёт прошёл реставрацию. В дневное время будет открытый доступ, организована площадка для отдыха жителей нашего ЖК. В будущем планируем проводить интерактивные игры для детей, а также будет установлен тренажёр — симулятор взлёта и посадки, где ребята смогут изучить азы лётной профессии», — пояснила представитель застройщика Наталья Доценко. Самолёт ещё не собран полностью.


Самолёт решили установить в честь местного праздника — Дня томича
Самолёт решили установить в честь местного праздника — Дня томича


На фюзеляже самолёта красуется надпись «Новосибирск Авиа» — это название закрывшейся 6 лет назад авиакомпании, которая выполняла региональные рейсы из аэропорта Новосибирск-Северный. 20-местный самолёт Л-410 с бортовым номером RA-67305 летал и из Новосибирска в Томск. С конца 1990-х годов самолёт использовали как тренажёр. Потом Л-410 перевезли в Томск — недавно его нашли в одном из частных гаражей, рассказали в «Маркере».


Новосибирцам ретросамолёты показывают только на тематических мероприятиях, например, на авиашоу в Мочище гости смогли увидеть легендарный лайнер DC-3 и другую технику

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Кирилл Шматков
Фото gk-marker.ru

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