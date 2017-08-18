National Geographic привёз в Новосибирск лучшие фото природы и зверей

Сегодня, 18 августа, в музее природы на Вокзальной магистрали, 11 открылась выставка лучших работ ежегодного фотоконкурса журнала «National Geographic Россия». В экспозиции — более 150 снимков животных, растений и пейзажей, сделанных в разных уголках страны, в том числе в новосибирском Академгородке.


За победу в номинации «Растения» Оксана Арискина получила приз — штатив
За победу в номинации «Растения» Оксана Арискина получила приз — штатив


«Я случайно увидела на сайте National Geographic объявление о конкурсе и, так как участие очень простое, решила добавить туда несколько своих фотографий», — рассказала НГС.НОВОСТИ фотограф Оксана Арискина. Её работа «Зимний сон. Новосибирский Академгородок» признана лучшей в номинации «Растения». Девушка призналась, что фотография — это её хобби. Она работает дизайнером в компании «Алавар», которая делает компьютерные игры. 


Конкурс «Дикая природа России» проводят с 2011 года
Конкурс «Дикая природа России» проводят с 2011 года


По словам дизайнера, её фотография «Зимний сон» была сделана в ноябре, когда время золотой осени уже прошло, снег ещё не выпал, а снять что-то интересное уже хотелось. «Пришлось просто снимать, что есть — сухостой за городом, — вспоминает Оксана Арискина. — Ведь и в нём есть своя красота». В конкурсе такого масштаба девушка участвовала впервые — до этого пробовала силы в местном конкурсе, организованном музеем природы в 2015 году.


Вторая фотография Оксаны Арискиной, вошедшая в шорт-лист конкурса, — «Первоцветы» — сделана недалеко от ботанического сада Академгородка
Вторая фотография Оксаны Арискиной, вошедшая в шорт-лист конкурса, — «Первоцветы» — сделана недалеко от ботанического сада Академгородка


Выставка «Дикая природа Россия» состоит из работ, вошедших в шорт-лист конкурса, объявленного журналом «National Geographic Россия» в 2016 году. Снимки сделаны в разных точках страны — от Сочи до Камчатки.


Победитель конкурса Сергей Королёв снял Кольский залив в сильный мороз
Победитель конкурса Сергей Королёв снял Кольский залив в сильный мороз


Главный приз конкурса достался фотографу из Мурманска Сергею Королёву за снимок «Туломские причуды». Всего же в 2016 году авторы прислали на конкурс 55 тысяч работ, распределённых по 13 номинациям: «Птицы», «Подводная съёмка», «Природа в чёрно-белых тонах», «Мамы и детёныши», «Макросъёмка» и другим. Отдельной номинацией стала «Энергия жизни» — под таким заголовком участники делились фотоисториями о несгибаемой воле природы.


Такие космические виды фотограф нашёл в черте Хабаровска
Такие космические виды фотограф нашёл в черте Хабаровска


На открытие приехал главный редактор «National Geographic Россия» Андрей Паламарчук
На открытие приехал главный редактор «National Geographic Россия» Андрей Паламарчук


Главный редактор журнала «National Geographic Россия» Андрей Паламарчук на открытии отметил, что для посетителей такая выставка — возможность посмотреть те уголки страны, в которых они никогда не побывают.


Наибольший интерес посетителей вызвали снимки харизматичных животных
Наибольший интерес посетителей вызвали снимки харизматичных животных


Выставка работает до 24 сентября — после этого фотографии повезут в другие регионы России. Билет стоит 100 рублей, для школьников, студентов и пенсионеров — 50 рублей. В музей можно приходить с детьми любого возраста.


Самые милые кадры — в номинации «Мамы и детёныши»
Самые милые кадры — в номинации «Мамы и детёныши»


В Новосибирске часто выставляют фотографии, посвящённые природе и животным. Так, на той же площадке в июне показали снимки московского фотографа, победителя конкурса BBC Владимира Медведева, а в июле в художественном музее развесили портреты городских птиц.

Александра Зенкова
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