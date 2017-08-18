National Geographic привёз в Новосибирск лучшие фото природы и зверей

Сегодня, 18 августа, в музее природы на Вокзальной магистрали, 11 открылась выставка лучших работ ежегодного фотоконкурса журнала «National Geographic Россия». В экспозиции — более 150 снимков животных, растений и пейзажей, сделанных в разных уголках страны, в том числе в новосибирском Академгородке.







За победу в номинации «Растения» Оксана Арискина получила приз — штатив





«Я случайно увидела на сайте National Geographic объявление о конкурсе и, так как участие очень простое, решила добавить туда несколько своих фотографий», — рассказала НГС.НОВОСТИ фотограф Оксана Арискина. Её работа «Зимний сон. Новосибирский Академгородок» признана лучшей в номинации «Растения». Девушка призналась, что фотография — это её хобби. Она работает дизайнером в компании «Алавар», которая делает компьютерные игры.





Конкурс «Дикая природа России» проводят с 2011 года





По словам дизайнера, её фотография «Зимний сон» была сделана в ноябре, когда время золотой осени уже прошло, снег ещё не выпал, а снять что-то интересное уже хотелось. «Пришлось просто снимать, что есть — сухостой за городом, — вспоминает Оксана Арискина. — Ведь и в нём есть своя красота». В конкурсе такого масштаба девушка участвовала впервые — до этого пробовала силы в местном конкурсе, организованном музеем природы в 2015 году.





Вторая фотография Оксаны Арискиной, вошедшая в шорт-лист конкурса, — «Первоцветы» — сделана недалеко от ботанического сада Академгородка





Выставка «Дикая природа Россия» состоит из работ, вошедших в шорт-лист конкурса, объявленного журналом «National Geographic Россия» в 2016 году. Снимки сделаны в разных точках страны — от Сочи до Камчатки.







Победитель конкурса Сергей Королёв снял Кольский залив в сильный мороз





Главный приз конкурса достался фотографу из Мурманска Сергею Королёву за снимок «Туломские причуды». Всего же в 2016 году авторы прислали на конкурс 55 тысяч работ, распределённых по 13 номинациям: «Птицы», «Подводная съёмка», «Природа в чёрно-белых тонах», «Мамы и детёныши», «Макросъёмка» и другим. Отдельной номинацией стала «Энергия жизни» — под таким заголовком участники делились фотоисториями о несгибаемой воле природы.







Такие космические виды фотограф нашёл в черте Хабаровска





На открытие приехал главный редактор «National Geographic Россия» Андрей Паламарчук





Главный редактор журнала «National Geographic Россия» Андрей Паламарчук на открытии отметил, что для посетителей такая выставка — возможность посмотреть те уголки страны, в которых они никогда не побывают.





Наибольший интерес посетителей вызвали снимки харизматичных животных





Выставка работает до 24 сентября — после этого фотографии повезут в другие регионы России. Билет стоит 100 рублей, для школьников, студентов и пенсионеров — 50 рублей. В музей можно приходить с детьми любого возраста.







Самые милые кадры — в номинации «Мамы и детёныши»





В Новосибирске часто выставляют фотографии, посвящённые природе и животным. Так, на той же площадке в июне показали снимки московского фотографа, победителя конкурса BBC Владимира Медведева, а в июле в художественном музее развесили портреты городских птиц.