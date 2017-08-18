Будет детский сад: строители оставили голые стены в старом доме на улице Гоголя

Городские власти начали реконструкцию здания на улице Гоголя, 25«а» в Центральном районе Новосибирска — к концу 2017 года здесь откроют детский сад на 100 мест. 


В здании на Гоголя, 25«а» уже снесли все перегородки
В здании на Гоголя, 25«а» уже снесли все перегородки


«Это особенно важно для Центрального округа, Центрального района. Здесь особо не разгуляешься, здесь нет новых площадок. Здесь сложившиеся микрорайоны, вся инфраструктура сложилась за десятилетия. Мы решим проблему близлежащих, во всяком случае, территорий по детским дошкольным местам», — заявил сегодня мэр Новосибирска Анатолий Локоть.


 Здание бывшего детского дома отдают под новый садик
 Здание бывшего детского дома отдают под новый садик


Подрядчиком реконструкции детсада стала компания «АгроСервис». «За три месяца мы должны закончить все виды работ и запустить садик в эксплуатацию», — рассказал директор компании Сергей Григорьев. По его словам, сейчас в здании уже снесены все перегородки, дальше заменят коммуникации и сделают новую систему отопления.


Ремонт обойдется в 11 млн рублей. Еще 8 млн потратят на новое оборудование для детского сада.


В новом здании будет четыре группы, пищеблок и музыкальный зал
В новом здании будет четыре группы, пищеблок и музыкальный зал


Площадь двухэтажного здания — около 900 кв. м. В садике будет четыре группы, пищеблок, музыкальный зал. При этом в спальнях для детей поставят выдвижные кровати — чтобы сэкономить место. Для каждой группы предусмотрена отдельная детская площадка на улице. По словам мэра, сад примет детей к 2018 году — здесь будет филиал детского сада № 34, который работает на улице Лермонтова. Туда попадут те дети, которые стоят в очереди именно в этот детский сад. 


Работы закончат в ноябре, а открыть садик планируют уже к началу 2018 года
Работы закончат в ноябре, а открыть садик планируют уже к началу 2018 года


Раньше в здании на Гоголя, 25«а» был детский дом № 15 «Надежда» — его воспитанников перевели в другие детдома, пояснил Анатолий Локоть. 


Весной начался капитальный ремонт здания на улице Связистов, где также был детский дом. Власти обещают к Новому году открыть в нем детский сад на 220 мест

Анна Богданова
Фото Ольги Бурлаковой

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