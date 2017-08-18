Сибирские учёные испытали на крысах лекарство от болезни Альцгеймера

Новосибирские учёные доказали на крысах, что можно приостанавливать старческие процессы в организме

Новосибирские учёные из Института цитологии и генетики СО РАН успешно завершили испытания нового препарата на лабораторных крысах — лекарство улучшает память и борется с неизлечимой болезнью Альцгеймера. Результаты испытаний будут опубликованы в ближайшее время в американском научном журнале Current Alzheimer Research.





«Сейчас экспериментальные исследования показали, что во время применения препарата и у нормально стареющих животных — лабораторных крыс, и у животных с болезнью Альцгеймера замедляется возрастное изменение мозга. Улучшаются функции митохондрий, которые отвечают за память, эмоции, способность к обучению. То есть приостанавливаются старческие процессы», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ старший научный сотрудник лаборатории молекулярных механизмов старения ИЦиГ Наталья Стефанова.







Формулу этого препарата в начале 2000-х годов разработал московский академик Владимир Скулачёв. Препарат назвали антиоксидантом SkQ1 или ионами Скулачёва. На базе этой формулы уже выпущены капли, которые борются с синдромом сухого глаза.







«На сегодня этот препарат проходит клинические испытания в Америке в плане лечения катаракты, но это требует очень больших финансовых вложений. <…> Что касается Альцгеймера, то о каких-то клинических испытаниях в России даже говорить не приходится», — пояснила Наталья Стефанова. По её словам, до появления на рынке этого лекарства может пройти ещё лет двадцать.





Пока учёные ИЦиГ проводили исследования препарата от старости, несколько американских сайтов сообщили об изобретении в Новосибирске вакцины от гомосексуализма — новость оказалась фейковой.

