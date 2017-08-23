Около Дорожной больницы на Владимировском спуске построят учебный центр за 162 миллиона

Новый учебный центр построят на территории Дорожной клинической больницы на Владимировском спуске

Компания «РЖДстрой» — дочерняя структура «Российских железных дорог», объявила конкурс на строительство здания Новосибирского подразделения Западно-Сибирского учебного центра профессиональных квалификаций (УЦПК). На стройку потратят почти 162 млн рублей.





В компании корреспонденту НГС.НОВОСТИ рассказали, что учебное здание построят на территории Дорожной клинической больницы на Владимировском спуске. Для этого демонтируют не используемые РЖД здания: техническое здание хозяйственной части, металлические склады, 3-этажное аварийное здание. На их месте должен появиться 5-этажный учебный корпус площадью почти 6,3 тысячи кв. м.





В документации аукциона эскизов и планов будущего учебного центра нет, но они опубликованы на сайте «Сибжелдорпроекта», разработавшего проект здания.





«Строительство учебного центра Новосибирского подразделения Западно-Сибирского УЦПК вызвано необходимостью обеспечения полной потребности в подготовке рабочих кадров на полигоне Западно-Сибирской железной дороги», — объясняют авторы проекта.





В здании будет 5 этажей — в нём будут учить железнодорожников





Как уточнили в пресс-службе госкомпании, в учебном центре будут проходить подготовку и повышение квалификации сотрудники РЖД.





По информации с сайта РЖД, сейчас в России работает 15 филиалов УЦПК — ближайшие из них к Новосибирску находятся в Омске и в Красноярске.





Итоги конкурса подведут 6 сентября в Москве. Участие в нём смогут принять только 25 компаний, которые прошли предварительный отбор в 2015 году.