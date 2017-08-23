Около Дорожной больницы на Владимировском спуске построят учебный центр за 162 миллиона

Новый учебный центр построят на территории Дорожной клинической больницы на Владимировском спуске
Новый учебный центр построят на территории Дорожной клинической больницы на Владимировском спуске

Компания «РЖДстрой» — дочерняя структура «Российских железных дорог», объявила конкурс на строительство здания Новосибирского подразделения Западно-Сибирского учебного центра профессиональных квалификаций (УЦПК). На стройку потратят почти 162 млн рублей.


В компании корреспонденту НГС.НОВОСТИ рассказали, что учебное здание построят на территории Дорожной клинической больницы на Владимировском спуске. Для этого демонтируют не используемые РЖД здания: техническое здание хозяйственной части, металлические склады, 3-этажное аварийное здание. На их месте должен появиться 5-этажный учебный корпус площадью почти 6,3 тысячи кв. м.


В документации аукциона эскизов и планов будущего учебного центра нет, но они опубликованы на сайте «Сибжелдорпроекта», разработавшего проект здания.


«Строительство учебного центра Новосибирского подразделения Западно-Сибирского УЦПК вызвано необходимостью обеспечения полной потребности в подготовке рабочих кадров на полигоне Западно-Сибирской железной дороги», — объясняют авторы проекта.


В здании будет 5 этажей — в нём будут учить железнодорожников
В здании будет 5 этажей — в нём будут учить железнодорожников


Как уточнили в пресс-службе госкомпании, в учебном центре будут проходить подготовку и повышение квалификации сотрудники РЖД.


По информации с сайта РЖД, сейчас в России работает 15 филиалов УЦПК — ближайшие из них к Новосибирску находятся в Омске и в Красноярске.


Итоги конкурса подведут 6 сентября в Москве. Участие в нём смогут принять только 25 компаний, которые прошли предварительный отбор в 2015 году. 

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Лиза Пичугина
Эскизы с сайта rzdp.ru

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