Отключили светофоры: левый берег встал в огромную пробку у въезда на Коммунальный мост
Днём 18 августа на въезде на Коммунальный мост с левого берега оказались отключены светофоры — новосибирцы встали в пробку.
«На въезде на Коммунальный мост со стороны левого берега второй день не работают светофоры. Нет ни одного регулировщика. Мост в сторону левого берега стоит, и на въезде в сторону правого берега огромная пробка», — написала в редакцию НГС.НОВОСТИ читательница.
По данным сервиса Яндекс.Пробки, движение в сторону моста сильно затруднено по всем трём улицам, ведущим к мосту — Блюхера, Немировича-Данченко и проспекту Маркса. Скорость потока на некоторых участках — 3–5 километров в час. Пробка в сторону правого берега собралась примерно с середины Коммунального моста.
В Специализированном монтажно-эксплуатационном управлении корреспонденту НГС.НОВОСТИ пояснили, что сегодня до 16:00 светофоры отключили «планово».
Сегодня утром из-за вышедших из строя светофоров большая пробка собралась на перекрёстке улиц Бориса Богаткова и Кошурникова.
У нас есть страничка в «Одноклассниках» — подписывайтесь, там много интересных новостей (и котики!).
Ксения Евдокимова
Фото читателя НГС (1, 3), фрагмент карты yandex.ru/maps (2)