Отключили светофоры: левый берег встал в огромную пробку у въезда на Коммунальный мост

Пробка возникла и на выезде с моста
Пробка возникла и на выезде с моста

Днём 18 августа на въезде на Коммунальный мост с левого берега оказались отключены светофоры — новосибирцы встали в пробку.


«На въезде на Коммунальный мост со стороны левого берега второй день не работают светофоры. Нет ни одного регулировщика. Мост в сторону левого берега стоит, и на въезде в сторону правого берега огромная пробка», — написала в редакцию НГС.НОВОСТИ читательница.


По данным сервиса Яндекс.Пробки, движение в сторону моста сильно затруднено по всем трём улицам, ведущим к мосту — Блюхера, Немировича-Данченко и проспекту Маркса. Скорость потока на некоторых участках — 3–5 километров в час. Пробка в сторону правого берега собралась примерно с середины Коммунального моста.


На Коммунальном мосту в сторону левого берега две аварии
На Коммунальном мосту в сторону левого берега две аварии


В Специализированном монтажно-эксплуатационном управлении корреспонденту НГС.НОВОСТИ пояснили, что сегодня до 16:00 светофоры отключили «планово».


Светофоры на площади Лыщинского отключили по плану
Светофоры на площади Лыщинского отключили по плану


Сегодня утром из-за вышедших из строя светофоров большая пробка собралась на перекрёстке улиц Бориса Богаткова и Кошурникова.

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Ксения Евдокимова
Фото читателя НГС (1, 3), фрагмент карты yandex.ru/maps (2)

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