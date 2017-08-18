Избиратели просили: мэрия объяснила строительство парковки вплотную к детскому саду

Парковка рядом с забором садика будет гостевой, пояснили в мэрии

Мэрия Новосибирска объяснила, зачем строители убрали газон рядом с детским садом № 59 в Заельцовском районе — здесь построят парковку.







О стройке парковки вплотную к ограде учреждения НГС.НОВОСТИ сообщила мать одного из воспитанников детсада Светлана. Женщина рассказала, что на прошлой неделе рядом с детсадом на Тимирязева, 81 начался ремонт внутриквартального проезда. Вместо зелёной зоны рядом с забором начали делать стоянку для машин.





В ответ на запрос НГС.НОВОСТИ в мэрии Новосибирска пояснили, что дом напротив детсада по улице Тимирязева, 83 был включён в программу ремонта дворов домов и проездов к ним. Здесь и начали ремонтировать и расширять внутриквартальный проезд, решив заодно сделать дополнительные места для парковки.





«Программа выполняется с учётом планов мероприятий по реализации наказов избирателей, данных депутатам Совета депутатов города Новосибирска и Законодательного собрания Новосибирской области», — сказали в ответе на запрос.







В мэрии подчеркнули, что при строительстве СанПиН не нарушены. В ответе городских властей новая парковка названа гостевой — она предназначена для легковых машин «посетителей жилых зон». Наличие обязательного отступа от таких стоянок до других зданий санитарными нормами не установлено, пояснили в мэрии со ссылкой на администрацию Центрального округа.