Поющий в Первомайском сквере японец заработал за день 7 тысяч и передумал уезжать

Накадзима Дзюндзи пропел на углу Красного проспекта и улицы Максима Горького весь четверг
Накадзима Дзюндзи пропел на углу Красного проспекта и улицы Максима Горького весь четверг

Новосибирцы заплатили японскому путешественнику Накадзиме Дзюндзи, приехавшему в Новосибирск на мотоцикле Harley Davidson, около 7 тысяч рублей — для этого ему пришлось петь под гитару в Первомайском сквере всего один день.


«Сумел получить около 13 тысяч иен! Завтра обещают дождь. Кажется, в Новосибирске есть метро, попробую там», — написал Дзюндзи в своём Instagram.


По курсу Центробанка РФ, 13 тысяч японских иен — это почти 7 тысяч рублей. 


Для сравнения: средняя зарплата в Новосибирской области сегодня составляет порядка 29 тысяч рублей. По данным Министерства здравоохранения, благосостояния и труда Японии, средняя зарплата в стране в прошлом году составила 528 тысяч иен в месяц — около 285 тысяч рублей.



Накадзима Дзюндзи хочет совершить кругосветное путешествие на мотоцикле, зарабатывая себе на еду, бензин и ночлег, исполняя песни под гитару. «Останавливаюсь в разных городах по пути и выступаю, пока не наберу нужной суммы», — рассказал Дзюндзи корреспонденту НГС.НОВОСТИ на вопрос о том, как долго он собирается выступать в Новосибирске. 


В центре Новосибирска становится все больше необычных исполнителей. Например, сейчас там можно послушать также третьеклассника из Томска, который поёт песни группы «Кино»

Стас Соколов
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