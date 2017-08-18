Улицу Ленина перекроют ради концертов и чайных церемоний

Улица станет пешеходной с полуночи 19 августа до 5:00 21 августа

В ближайшие выходные мэрия Новосибирска опять закроет улицу Ленина для автомобилей — там пройдёт праздник «Улица Ленина НСК».





Улица Ленина станет пешеходной с полуночи 19 августа до 5:00 21 августа на отрезке от Красного проспекта до улицы Урицкого. Для машин оставят сквозной проезд по Советской.







В выходные в центре города развернётся праздник «Улица Ленина НСК». В программе праздника: фестиваль уличных музыкантов, сдача норм ГТО, мастер-класс по армрестлингу, викторины, чайные церемонии, мастер-классы по изготовлению цветов и украшений, хореографии. Все выходные на улице будут работать детские площадки и фотозоны.







«Мы встретились с жителями улицы Ленина, проговорили, какие у них есть вопросы и претензии. Сошлись на том, что шум мешает жителям, но, к сожалению, шум этот несанкционированный — приходят музыканты и включают свою акустику после 10 часов вечера, это нарушение порядка. Договорились также, что будем более усиленно убирать мусор на улице», — рассказала НГС.НОВОСТИ начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова.







Новосибирцев ждут мастер-классы, чайные церемонии и выступление музыкантов





После очередных жалоб жителей на шум власти решили сделать более чёткое зонирование по работе площадок. Например, музыканты сосредоточатся на отрезке улицы Ленина от одноимённой площади до бара «Уголок Святого Патрика». Далее улица будет тихой — со спортивными состязаниями, шахматами, шашками в светлое время суток.





Музыканты будут выступать на отрезке от площади Ленина до бара «Уголок Святого Патрика»





Ранее власти пообещали, что каждые выходные до 17 сентября на пешеходной улице Ленина будут устраивать разные фестивали. Например, в прошлые выходные здесь проходил праздник «Сибирский умелец».