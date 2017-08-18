В Ленинском районе маршрутка столкнулась с грузовиком: есть пострадавшие

ДТП случилось около десяти часов утра в Ленинском районе
ДТП случилось около десяти часов утра в Ленинском районе

В Ленинском районе маршрутка столкнулась с грузовиком — трое пассажиров получили травмы.


Авария случилась около десяти часов утра на перекрёстке улиц Немировича-Данченко и Станиславского.


Грузовик МАЗ ехал со стороны улицы Римского-Корсакова в направлении улицы Троллейной. Навстречу ему ехала «ГАЗель», водитель собирался поворачивать налево — на улицу Станиславского.


«Трое пассажиров маршрутки обратились за помощью к врачам. У двоих мужчин подозрение на сотрясение головного мозга, у девушки рваная рана губы», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ представитель отдела пропаганды ГИБДД Новосибирска Владислав Савченков.


В ГИБДД уточнили, что водителю грузовика — 43 года, а за рулём маршрутки был 35-летний мужчина.


Оба водителя утверждают, что ехали на зелёный сигнал светофора. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства этой аварии. Известно, что ни в одной машине не было видеорегистраторов.


За последние дни это уже второе ДТП с участием маршрутки. Вчера утром на площади Калинина пассажирская «ГАЗель» не пропустила «Тойоту» и перевернулась на бок.

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Ольга Власова
Фото предоставлено отделом пропаганды ГИБДД Новосибирска

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