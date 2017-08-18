Хореограф из Питера приехал учить сибиряков танцам топ-моделей

Александр Разживин

Вчера, 17 августа, в открытом арт-пространстве «Балкон» в Новосибирске питерский хореограф Александр Разживин устроил бесплатный мастер-класс по танцу в стиле vogue. Танец отличается изящной хореографией рук и копирует походку и позы моделей на показах.





На мастер-класс собрались больше 10 человек. Они пришли не только для того, чтобы научиться танцевать, но и просто посмотреть на хореографа и пообщаться с ним. Публика собралась разная по возрасту и по уровню подготовки — в основном это были начинающие танцоры.





Александр Разживин работает в Санкт-Петербурге в танцевальном коллективе JaMix Dance. В его арсенале — не только танцы в стиле vogue, но и хип-хоп и джаз-фанк. Он рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ, что привёз мастер-класс в Новосибирск, потому что родился здесь.





«Этим летом появилась возможность вернуться в родной город на пару месяцев, и мне поступило предложение провести серию мастер-классов по современным направлениям танцев от новосибирского молодёжного центра "Содружество". По итогу занятия я с трудом оцениваю заинтересованность новосибирцев. На мой взгляд, то, что популярно в Москве, Санкт-Петербурге не обязательно пользуется ожидаемым спросом здесь», — заметил Александр.







На мастер-класс пришли не только новички, но и более опытные танцоры





Были и поклонники творчества Александра





Среди пришедших были и мужчины



По словам хореографа, все гости остались довольны занятием. «Надеюсь, что мне удалось разжечь любовь к хореографии у пары-тройки новосибирцев», — поделился с НГС.НОВОСТИ Александр.





Новосибирцы любят танцевать. Недавно девушки из студии «Вираж» станцевали дэнсхолл прямо на площадке возле «Ауры».

