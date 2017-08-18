Осторожный прогноз: летнее тепло может вернуться в конце августа

Днём температура будет от 16 до 22 градусов тепла
Днём температура будет от 16 до 22 градусов тепла

Синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни: в Новосибирске и области будет дождливо и прохладно.


«Ждём завтра дождливую погоду с порывистым ветром и грозами: проходит холодный атмосферный фронт, осадки могут быть разной интенсивности — от слабых до умеренных», — рассказал НГС.НОВОСТИ пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.


Днём в воскресенье 20 августа осадки прекратятся, прогнозируют синоптики. Температурный фон ночью в области будет от +4…+9 до +14 градусов, днём ожидается от +16 до +22 градусов.


«С осторожным оптимизмом нам кажется, что в третьей декаде, после 23 августа, есть шансы, что вернётся летнее тепло», — добавил Ягудин.


В начале августа синоптики давали прогноз погоды на месяц: в третьей декаде обещали дожди и заморозки.

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Ксения Евдокимова
Фото Ольги Бурлаковой

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