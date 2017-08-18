Серьёзная пробка сковала район «Золотой Нивы»

Сломавшиеся светофоры вскоре пообещали починить

На перекрёстке улиц Бориса Богаткова и Кошурникова отключились светофоры — около станции метро «Золотая Нива» образовался серьёзный транспортный коллапс.







В специализированном монтажно-эксплуатационном управлении (СМЭУ) корреспонденту НГС.НОВОСТИ сообщили, что на перекрёстке временно вышли из строя все четыре светофора.





«Механик уже выехал на место», — отчитался диспетчер.







Скорость потока в районе метро «Золотая Нива» — не больше 5–10 км/ч





По данным Яндекс.Пробок на 9:00, скорость потока в районе «Золотой Нивы» упала до 5 км/ч. На улице Бориса Богаткова затор начинается перед поликлиникой № 7 и заканчивается у супермаркета «Мария-Ра». В противоположном направлении пробка начинается от «Добрянки» на Бориса Богаткова, 266/4 и рассасывается только перед станцией метро.







Улица Кошурникова «встала» от пересечения с улицей Федосеева до перекрёстка у метро, в обратном направлении затор начинается от пересечении с улицей Адриена Лежена.





Светофоры время от времени выходят из строя в абсолютно разных районах Новосибирска. В начале августа, например, поломка произошла на перекрёстке улиц Ленина и Урицкого. Ещё раньше, в июне, несколько дней не работали светофоры на перекрёстке Театральной и Богдана Хмельницкого.