В Новосибирске выступил автор рок-хита про бабушку

Гарик Сукачёв и оркестр «Кампанелла Каменной Звезды»
Гарик Сукачёв и оркестр «Кампанелла Каменной Звезды»

Вечером 17 августа в новосибирском ресторане «Максимиллианс» выступил известный рок-музыкант Гарик Сукачёв — автор хитов «Моя бабушка курит трубку» и «За окошком месяц май».


«Было очень жарко! Какой же он харизматичный и как выкладывается на все 100, я в восторге», — написала жительница Новосибирска в Instagram после концерта.


Гарик Сукачёв окончил Липецкое областное культурно-просветительское училище, получив диплом режиссёра театра. Карьеру рок-музыканта начал в 1977 году, играл в группах «Бригада С» и «Неприкасаемые». В 1991 году организовал концерт «Рок против террора». Одна из самых известных и любимых зрителями композиций музыканта — «Моя бабушка курит трубку».

Посетители концерта выложили в соцсети десятки фото и видео вступления Гарика Сукачёва.



Недавно НГС.НОВОСТИ рассказывали, как новосибирцы залили в соцсети десятки видео с песней про маленькую лошадку.

Следите за новостями и Live-трансляциями с места событий в нашей группе «ВКонтакте».

Ксения Евдокимова
Фото Виктора Дмитриева (1), фото и видео instagram.com (2-4)

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