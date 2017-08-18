В Новосибирске выступил автор рок-хита про бабушку
Вечером 17 августа в новосибирском ресторане «Максимиллианс» выступил известный рок-музыкант Гарик Сукачёв — автор хитов «Моя бабушка курит трубку» и «За окошком месяц май».
«Было очень жарко! Какой же он харизматичный и как выкладывается на все 100, я в восторге», — написала жительница Новосибирска в Instagram после концерта.
Гарик Сукачёв окончил Липецкое областное культурно-просветительское училище, получив диплом режиссёра театра. Карьеру рок-музыканта начал в 1977 году, играл в группах «Бригада С» и «Неприкасаемые». В 1991 году организовал концерт «Рок против террора». Одна из самых известных и любимых зрителями композиций музыканта — «Моя бабушка курит трубку».
Посетители концерта выложили в соцсети десятки фото и видео вступления Гарика Сукачёва.
Недавно НГС.НОВОСТИ рассказывали, как новосибирцы залили в соцсети десятки видео с песней про маленькую лошадку.
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Ксения Евдокимова
Фото Виктора Дмитриева (1), фото и видео instagram.com (2-4)