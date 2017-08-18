Кленовую рощу на Горском жилмассиве превратят в сквер

Кленовая роща на пересечении Котовского и Выставочной

Власти Новосибирска решили сделать сквер вместо «Макдоналдса» на пересечении улиц Котовского и Выставочная в Ленинском районе.





«В 2013 году участок по ул. Котовского был предоставлен в аренду на три года для строительства "Макдоналдса". Ко мне обратились жители Горского жилмассива с просьбой не допустить строительство ресторана быстрого питания и сохранить эту зеленую зону. Считаю, что они абсолютно правы. Поэтому я дал поручение не продлевать в 2016 году аренду участка и зарезервировать эту территорию под благоустройство сквера», — написал на своей странице в Facebook мэр Анатолий Локоть.







15 августа 2017 года мэр зарезервировал участок в 811 кв. м на улице Котовского под обустройство сквера. Согласно документу, на участке нельзя возводить жилые, производственные, культурно-бытовые здания, а также строить пруды.







Напомним, что в мае 2016 года участок напротив главного входа в Сибирский зональный научно-исследовательский и проектный институт обнесли забором и жители Горского жилмассива начали активно протестовать против стройки на месте кленовой рощи. В июне мэрия отозвала разрешение на строительство ресторана, выданное компании «Сиб-Фуд».