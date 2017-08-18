Неблагодарная цапля улетела от волонтёров, которые лечили ее неделю

Чапля на приеме у врача

16 августа цапля с травмированными лапами по кличке Чапля нагло улетела от лечащих ее волонтёров Новосибирского центра реабилитации хищных птиц.







«Четыре дня назад она уже уверенно встала на обе лапы, и если раньше она меня "терпела", то в последние дни откровенно отгоняла меня от бассейна с рыбой. Вчера утром, как обычно, я вынесла ее под навес, из которого у нее был свободный доступ на территорию дома. Плотненько позавтракав, Чапа до обеда грелась на солнышке, а когда я вышла добавить рыбы, она вся вытянулась, раздула хохолок, крякнула на меня и ... ребята, вот ей Богу, если бы она могла говорить, я бы услышала "Да ну вас, на юга пора!". Взмахнула крыльями, набрала высоту и "до свидания"!», — сообщила волонтёр центра Яна Розман в группе центра во «ВКонтакте».





Напомним, 6 августа центр реабилитации хищных птиц впервые спас серую цаплю — на момент поступления в центр птенец был истощён и травмирован, у птицы не работали лапы.







Серую цаплю назвали Чаплей, ей сделали рентген в ветеринарной клинике. Чапля жила дома у волонтёров — до последнего времени она сидела в гнезде или разгуливала по огороженной территории у дома.







«Нам очень часто звонят [по поводу цапель], но у нас не было в принципе возможности им помогать. Мы содержимся на благотворительные пожертвования от волонтёров. И всегда нуждаемся в финансовой помощи на лечение травмированных хищных (и не только) птиц», — отметили в центре.







Центр реабилитации хищных птиц часто делится историями своих подопечных. Например, в июле дачница нашла птенца черного коршуна возле участка под Новосибирском — и принесла волонтёрам.