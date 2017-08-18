Сибирячки сняли зажигательный клип в сквере на Красном проспекте

Кадр из клипа танцевальной студии Fraules dance centre

Девушки из новосибирской танцевальной студии Fraules dance centre записали номер на Красном проспекте Новосибирска. Видео появилось в сети вечером 17 августа.







В кадре две девушки танцуют дэнсхолл на площадке возле магазина «Золотое яблоко» на Красном проспекте, 98. Как рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ преподаватель студии Алена Прокоданова, в съемках приняла участие она и ее 8-летняя ученица студии Дарья, которая занимается танцами с четырех лет.





«Я вообще удивлена, как нам вообще разрешили снимать на территории возле магазина, спасибо им огромное. На съемки ушло около двух часов – потому что вокруг по тропинке ходило много людей. В целом все прошло замечательно, получился последний летний клип в этом сезоне для меня», — рассказала Алена.





Танцевальный клипа танцевальной студии Fraules dance centre





Дэнсхолл появился в 80-х годах на улицах Ямайки, а сейчас все больше распространяется в России. «Направление дэнсхолл существует много лет, но в танцевальной индустрии это молодое направление. Буквально вся популярная музыка сегодня подстраивается под его ритм. К нам приезжали организаторы проекта «Танцы» от телеканала ТНТ, они прямо заявили, что Сибирь стала столицей этого движения», — пояснила хореограф студии «Вираж».







В 2014 году танцовщицы из Новосибирска взорвали YouTube — девушки из этой же школы танцев сняли танцевальный клип, набравший за 3 месяца больше 8,5 млн просмотров.