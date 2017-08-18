Сибирячки сняли зажигательный клип в сквере на Красном проспекте

Кадр из клипа танцевальной студии Fraules dance centre
Кадр из клипа танцевальной студии Fraules dance centre

Девушки из новосибирской танцевальной студии Fraules dance centre записали номер на Красном проспекте Новосибирска. Видео появилось в сети вечером 17 августа.


В кадре две девушки танцуют дэнсхолл на площадке возле магазина «Золотое яблоко» на Красном проспекте, 98.  Как рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ преподаватель студии Алена Прокоданова, в съемках приняла участие она и ее 8-летняя ученица студии Дарья, которая занимается танцами с четырех лет. 


«Я вообще удивлена, как нам вообще разрешили снимать на территории возле магазина, спасибо им огромное. На съемки ушло около двух часов – потому что вокруг по тропинке ходило много людей. В целом все прошло замечательно, получился последний летний клип в этом сезоне для меня», — рассказала Алена. 


 Танцевальный клипа танцевальной студии Fraules dance centre


Дэнсхолл  появился в 80-х годах на улицах Ямайки, а сейчас все больше распространяется в России. «Направление дэнсхолл существует много лет, но в танцевальной индустрии это молодое направление. Буквально вся популярная музыка сегодня подстраивается под его ритм. К нам приезжали организаторы проекта «Танцы» от телеканала ТНТ, они прямо заявили, что Сибирь стала столицей этого движения», — пояснила хореограф студии «Вираж». 


В 2014 году танцовщицы из Новосибирска взорвали YouTube — девушки из этой же школы танцев сняли танцевальный клип, набравший за 3 месяца больше 8,5 млн просмотров. 

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Мария Шевлягина 
Фото и видео предоставлено Аленой Прокодановой

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