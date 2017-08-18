«Абба» с огоньком: на улице Шамшурина сгорела сауна

В ночь на 17 августа в Новосибирске выгорела баня на улице Дмитрия Шамшурина

Поздним вечером 16 августа в Железнодорожном районе Новосибирска сгорела сауна «Абба» — она работала во дворе одного из жилых домов.





Пожар начался в постройке на улице Дмитрия Шамшурина, 6«а» в 23:30. «Я живу в соседнем доме, на улице Ленина, 29, на 9-м этаже. Вдруг почуял дым, дышать было просто невозможно, решил выйти. Как оказалось, горит эта постройка, соседи говорили, что там находится сауна. Во дворе толпа народа — все смотрят, как пожарные заливают этот дом», — рассказал житель Новосибирска Александр Архипов.





По данным 2ГИС, в этом небольшом здании на Шамшурина находится сауна «Абба» — как рассказывают очевидцы, во время пожара из сауны выбежало около 20 человек.





«У местных не очень лестные отзывы по поводу этого заведения — вероятно, не все были одеты, когда выбегали, довольно притоноподобное заведение», — пояснил Архипов.







Пожарные на момент публикации еще не закончили тушить пожар в сауне на Шамшурина





По словам новосибирцев, на место приехали около 10 пожарных и «скорая помощь». Информации о пострадавших пока нет.







Днем раньше, 16 августа, сильный пожар в жилом доме случился на другом конце Новосибирска — в Первомайском районе на улице Геров Революции, 70 вспыхнула 10-этажка. Из дома вывели 35 человек, никто не пострадал.