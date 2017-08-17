Водолазы достали тело из котлована в Ленинском районе
17 августа водолазы достали тело мужчины из котлована у станции Левая Обь в Ленинском районе Новосибирска.
«В течении часа два водолаза погружались и нашли тело. Полицейские должны установить личность и обстоятельства происшествия», — пояснили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в Муниципальной аварийно-спасательной службе.
Мужчина был обнаружен в 15 метрах от берега на глубине трёх метров.
Меньше месяца назад спасатели достали со дна тело ещё одного погибшего. 35-летний мужчина запутался в водорослях и утонул в пруду в Ленинском районе.
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Алёна Истомина
Фото Юлии Шипициной