Водолазы достали тело из котлована в Ленинском районе

По предварительным данным, мужчина утонул 15 августа

17 августа водолазы достали тело мужчины из котлована у станции Левая Обь в Ленинском районе Новосибирска.





«В течении часа два водолаза погружались и нашли тело. Полицейские должны установить личность и обстоятельства происшествия», — пояснили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в Муниципальной аварийно-спасательной службе.





Мужчина был обнаружен в 15 метрах от берега на глубине трёх метров.





Меньше месяца назад спасатели достали со дна тело ещё одного погибшего. 35-летний мужчина запутался в водорослях и утонул в пруду в Ленинском районе.