Новосибирец увёз в Австралию завод по производству кваса

Новосибирская компания Brotech нашла покупателя для квасного завода в Австралии — на далёком континенте напиток будут варить на оборудовании из Сибири.


Как сообщил НГС.НОВОСТИ директор Brotech Кирилл Стафичук, оборудование уже отправлено заказчику, компании Living Craftworks. Сам Стафичук сейчас находится в австралийском Брисбене — будет контролировать монтаж и запуск аппарата.


Предприниматели из Австралии не нашли поставщиков квасного оборудования ближе, чем в Новосибирске. Фото brotech.ru
Предприниматели из Австралии не нашли поставщиков квасного оборудования ближе, чем в Новосибирске. Фото brotech.ru


«Владельцы Living Craftworks — два предпринимателя, бывшие граждане России и Казахстана, которые живут в Австралии уже больше четырёх лет. Они проанализировали рынок и пришли к выводу, что квас по традиционной технологии будет пользоваться там спросом, поскольку австралийцы любят необычные напитки», — рассказал Стафичук.


Брисбен — третий по численности населения город в Австралии, в нём живёт больше 2,2 млн человек. Скриншот google.ru/maps
Брисбен — третий по численности населения город в Австралии, в нём живёт больше 2,2 млн человек. Скриншот google.ru/maps


По словам Кирилла Стафичука, набор оборудования, который приобрели австралийцы, позволяет выпускать тонну кваса в сутки, но у австралийцев есть желание наладить производство кваса и за пределами своей страны.


Сумму сделки Стафичук не назвал, но на сайте компании стоимость комплекта оборудования для квасного производства с мощностью 1000 литров в сутки составляет 1,4 млн рублей. В эту сумму включены услуги по монтажу и набор рецептур.


По словам руководителя Brotech, смонтировать квасоварню можно за неделю, так что уже к началу сентября первый сибирский квас поступит в продажу в Австралии.


Brotech — новосибирская компания, занимается производством оборудования для небольших пивоварен, квасных производств и молочных заводов. Стафичук говорит, что это не первая поставка компании за границу. «Наше оборудование уже два года работает в Харбине. Там есть небольшая гостиница и ресторан в русском стиле, которые принадлежат китайцу. Он захотел делать национальный русский напиток и нашёл нас через интернет», — рассказал предприниматель.


Квас — малоизвестный в Австралии напиток, однако даже в этой стране есть его производители с нетрадиционными рецептурами. Так, например, местные жители Джейн и Фрейзер Мейвуд выпускают квас из свёклы, говорится на сайте квасоварни.


Бывшая жительница Новосибирска Юлия Чипакова, которая сейчас живет в Мельбурне, рассказала НГС.НОВОСТИ, что купить квас в Австралии не представляет большой проблемы, но чаще всего напиток продается в магазинах русских продуктов. «Ни разу не видела его в больших супермаркетах или на рынках, и уж, конечно, здесь нет кваса в больших бочках у дороги», — говорит Юлия. 


Поставка оборудования из Новосибирска в Австралию — не первая попытка сибирского бизнеса приучить жителей далёкой страны к российским продуктам. В середине 2000-х годов компания «Сибирский берег» построила в Австралии фабрику по производству сухариков

Стас Соколов
Фото brotech.ru (1), скриншот google.ru/maps (2)

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