«Где дорога?»: новосибирцы устроили обидный флешмоб на странице депутата «ВКонтакте»

Сергей Конько получил мандат в сентябре прошлого года

На странице депутата Законодательного собрания НСО Сергея Конько в социальной сети «ВКонтакте» — небывалый ажиотаж: десятки новосибирцев пишут на стене депутата одно и то же: «Где дорога?».





Как выяснил корреспондент НГС.НОВОСТИ, в прошлом году Сергей Конько во время предвыборной кампании пообещал жителям Плющихинского жилмассива отремонтировать и расширить дорогу — фотографии плакатов с лозунгом «За дорогу!» жители выкладывают в соцсети. В сентябре прошлого года Конько получил мандат, но новая дорога так и не появилась.





«Дорогу обещали сделать до конца июля! Еще весной передвинули бетонные плиты, оставшиеся после барахолки, разрыли канаву, выставили предупреждающие знаки и бетонные блоки. И все, это теперь так и стоит с весны. Никаких работ больше не производится. И уже пошла вторая половина августа, а мы все ждем, когда же сделают дорогу. Пробки уже сейчас нарастают с каждым днем», — рассказал НГС.НОВОСТИ житель Плющихинского жилмассива Егор Соломатов.







Недовольных — десятки человек





«Дорога одна. Летом дети на каникулах, люди в отпусках, нет преград в виде снега, проехать можно. А вот зимой ужас... Выезд с массива занимает около часа. Господин Конько обещал построить выезд, но обещание не выполнил. По весне ковыряли дорогу около бывшей барахолки, говорили, что работы закончат в скором времени, но так всё и бросили. Сейчас начнётся сентябрь — и опять взвоем. При этом строятся новые дома, скоро сдача, но ситуация с дорогой так и не меняется», — вздыхает другая участница необычного флешмоба.







В ход пошли и предвыборные плакаты депутата





«Чтобы выехать с ж/м, нужно порядка 2–3 часов в зимний период. При отключенном светофоре, что на ГБШ, — ещё дольше. Что касается обещаний господина Конько, в его предвыборной кампании регулярно появлялись упоминания о новой асфальтированной дороге. Но ее нет, хотя лето уже заканчивается», — переживают жители Плющихинского.







На странице депутата оставили сообщение почти 20 человек





С жалобами жители микрорайона уже обращались в мэрию города Новосибирска, но ответа так и не дождались. Отчаявшиеся люди стихийно устроили «онлайн-митинг», требуя от чиновника выполнения своих обещаний.







«Мне скинул друг клич. Все возникло стихийно, у людей просто кончилось терпение», — поясняет еще один участник акции, Егор Соломатов.











Получить подробный комментарий от депутата не получилось. В офисе ООО «Компания Соболь», где работает Сергей Конько, автора перенаправили в приёмную Заксобрания. В приемной же сообщили что депутат находится на совещании и в ближайшее время не сможет дать комментарий.





В конце декабря в мэрии заявляли, что дорога на Плющихинский жилмассив нужна, но появится она не раньше 2020 года. В департаменте транспорта тогда заметили, что перед строительством нужно оформить землю, разработать проектно-сметную документацию, получить положительное заключение экспертизы и разрешение на строительство. Но сделать это чиновники пообещали только через 3 года.