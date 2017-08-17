Японец на «Харлее» приехал в Новосибирск и плохо поёт в Первомайском сквере
Музыкант Накадзима Дзюндзи приехал на мотоцикле из Японии и дал концерт в Первомайском сквере — он собирает деньги на бензин, чтобы продолжить путешествие по России.
Корреспондент НГС.НОВОСТИ встретил Дзюндзи в шестом часу вечера. 36-летний японец из Осаки с акустической гитарой пел у подземного перехода на углу Красного проспекта и улицы Максима Горького.
«Не знаю, насколько здесь задержусь, может быть, на неделю. Как будет достаточно денег, так и поеду дальше. Я так и путешествую — останавливаюсь где-то, выступаю, а потом еду дальше», — рассказал НГС.НОВОСТИ Накадзима Дзюндзи. В объявлении на ломаном русском, которое японец положил в раскрытый футляр гитары, сказано, что ему нужно собрать 2500 рублей.
Судя по всему, пение — не единственный источник заработка для японца. Молодая пара, которая разговаривала с Дзюндзи, когда к нему подошёл корреспондент НГС.НОВОСТИ, больше заинтересовалась мотоциклом. Девушка попросила разрешения сесть на него, чтобы сфотографироваться, и, уходя, оставила 100 рублей.
Дзюндзи едет на тяжёлом мотоцикле Harley-Davidson. По его словам, путь по материку у него начался в Южной Корее, потом он перебрался во Владивосток. Дальше он проехался по территории России, захватив по пути часть Монголии. В дороге Дзюндзи уже три месяца. Сейчас путешественник хочет добраться до Европы.
В Instagram Накадзима Дзюндзи сказано, что он собирается совершить «одиночное кругосветное путешествие с гитарой и "Харлеем"». Один из последних снимков Дзюндзи сделал в Нарымском сквере Новосибирска.
Свои путевые заметки он также публикует в блоге на платформе Ameblo.jp, но только на японском языке.
Необычные иностранные туристы бывают в Новосибирске регулярно, но чаще они путешествуют по Транссибирской магистрали. Так, в июле НГС.НОВОСТИ писали об испанской художнице, которая делает акварельные зарисовки с городами, в которых побывала.
Стас Соколов
Фото автора (1), Густаво Зырянова (2–3), instagram.com (4)
Видео Густаво Зырянова