Японец на «Харлее» приехал в Новосибирск и плохо поёт в Первомайском сквере

Музыкант Накадзима Дзюндзи приехал на мотоцикле из Японии и дал концерт в Первомайском сквере — он собирает деньги на бензин, чтобы продолжить путешествие по России.





Накадзима Дзюндзи у подземного перехода на Красном проспекте





Корреспондент НГС.НОВОСТИ встретил Дзюндзи в шестом часу вечера. 36-летний японец из Осаки с акустической гитарой пел у подземного перехода на углу Красного проспекта и улицы Максима Горького.







Накадзима Дзюндзи путешествует по России на мотоцикле Harley-Davidson





«Не знаю, насколько здесь задержусь, может быть, на неделю. Как будет достаточно денег, так и поеду дальше. Я так и путешествую — останавливаюсь где-то, выступаю, а потом еду дальше», — рассказал НГС.НОВОСТИ Накадзима Дзюндзи. В объявлении на ломаном русском, которое японец положил в раскрытый футляр гитары, сказано, что ему нужно собрать 2500 рублей.











Судя по всему, пение — не единственный источник заработка для японца. Молодая пара, которая разговаривала с Дзюндзи, когда к нему подошёл корреспондент НГС.НОВОСТИ, больше заинтересовалась мотоциклом. Девушка попросила разрешения сесть на него, чтобы сфотографироваться, и, уходя, оставила 100 рублей.





Новосибирцы не слишком щедры — Дзюндзи нужно 2500 рублей





Дзюндзи едет на тяжёлом мотоцикле Harley-Davidson. По его словам, путь по материку у него начался в Южной Корее, потом он перебрался во Владивосток. Дальше он проехался по территории России, захватив по пути часть Монголии. В дороге Дзюндзи уже три месяца. Сейчас путешественник хочет добраться до Европы.



#ロシア第三の都市ノヴォシビルスク到着#今日から１週間この街でストリート#１週間分の宿代払って残金５００ルーブル#１０００円しかないとか笑ける（笑）🐼#先ずは飯代！！ Публикация от 中嶋洵智 (@nakajima_junji) Авг 16 2017 в 9:08 PDT

В Instagram Накадзима Дзюндзи сказано, что он собирается совершить «одиночное кругосветное путешествие с гитарой и "Харлеем"». Один из последних снимков Дзюндзи сделал в Нарымском сквере Новосибирска.





Свои путевые заметки он также публикует в блоге на платформе Ameblo.jp, но только на японском языке.







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