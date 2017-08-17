Городецкий одел новичков ХК «Сибирь» в новые майки

Новичкам клуба вручили игровые майки

Накануне нового сезона КХЛ хоккеисты клуба «Сибирь» побывали у губернатора НСО Владимира Городецкого. Поздравив спортсмена со стартом юбилейного 55-го сезона, глава региона намекнул:







«Успешное выступление "Сибири" в юбилейном году станет лучшим подарком нашим новосибирским болельщикам», — заметил губернатор.







Главный тренер команды Павел Зубов в ответ похвастался — команда готова, несмотря на не всегда успешные выступления на выездных матчах в Москве, Финляндии и Магнитогорске.







«Прогресс налицо: если игры с ЦСКА и финскими командами "Йокерит" и ХПК были проиграны, то на турнире памяти Ивана Ромазана в Магнитогорске "Сибирь", одержав победы над "Трактором" и магнитогорским "Металлургом", заняла второе место и завоевала малый Кубок», — резюмировал Павел Зубов.





«Сибирь» вернулась в Новосибирск с малым Кубком

Во время встречи чиновников познакомили с новичками команды — каждому из них Городецкий вручил игровые майки.







«Вы — продолжатели эпохи ярких событий в новосибирском хоккее последних лет. На вас смотрят и ветераны, и юниоры. Из "Сибири" ушли признанные лидеры, но, убеждён, что пришли амбициозные игроки, которые жаждут стать новыми лидерами», — заявил губернатор.







До старта нового сезона чемпионата КХЛ остаются считанные дни. Во вторник, 22 августа, в дебютном матче новосибирцы на своём льду примут московский «Спартак». В составе новосибирской команды на лёд выйдет победитель проекта "Хочу в “Сибирь”» Сергей Громов. Перед началом нового сезона в Новосибирске выбрали музу для игроков ХК «Сибирь» — ею стала девушка-юрист.